"Uništen konzulat Slovenije u Harkovu"

Konzulat Slovenije uništen je u današnjem raketnom napadu ruskih snaga na Trg slobode u Harkovu, objavio je na Twitteru šef delegacije Evropske unije u Ukrajini Mati Masikas.

"Konzulat Slovenije u Harkovu uništen je i kao kolateralna diplomatska šteta", napisao je Masikas uz snimak na kojem je prikazano kako raketa pogađa zgradu.

Savjetnik ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine Anton Heraščenko rekao je ranije danas da je najmanje 10 ljudi poginulo, a 35 ranjeno u današnjim raketnim udarima ruskih snaga na centar Harkova, drugog po veličini grada Ukrajine.

The Slovenian Consulate in Kharkiv was destroyed as a "collateral diplomatic damage" as well. pic.twitter.com/gFpQqX7tQK