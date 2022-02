Završena talačka kriza u Amsterdamu, otmičara policija udarila autom

Otmičar koji je držao taoce u prodavnici "Epla" u Amsterdamu uhapšen je sinoć, nakon nekoliko časova talačke krize, prenijeli su holandski mediji.

Holandski "Telegraf" piše da je otmičar uhapšen kada je jedan talac krenuo ka vratima da uzme paket, ali je počeo da bježi.

Za njim je krenuo i otmičar, ali ga je nedugo zatim udario policijski automobil i povrijedio. Njegovo stanje još nije poznato.

Prethodno je objavljeno da je nekoliko desetina ljudi je uspjelo da izađe iz prodavnice "Epl" u kojoj je naoružani napadač držao taoce, prenosi B92.

Lokalni informativni sajtovi prenijeli su snimke sa društvenih mreža na kojima čovjek sa kapuljačom u prodavnici drži pištolj uperen u glavu druge osobe.

Ostali snimci prikazali su veliki broj naoružanih policajaca koji su opkolili prodavnicu.

Amsterdamska policija potvrdila je da je u toku bila operacija danas poslije podne nakon poziva iz prodavnice u toj oblasti.

HOSTAGE SITUATION in Amsterdam #Apple Store, #Leidseplein. The Special Intervention Service, commonly abbreviated #DSI, is at the scene. The DSI is the elite police tactical unit of the Dutch National Police Corps.https://t.co/3gLpbbHFKo pic.twitter.com/oQxFkJKWCI