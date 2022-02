Zelenski iz Kijeva: Svi smo ovdje, branimo našu državu

KIJEV - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je danas video snimak sa ulica Kijeva kako bi negirao glasine da je pobjegao iz glavnog grada.

"Svi smo ovdje", rekao je Zelenski, koji je bio u društvu najbližih savjetnika i ukrajinskog premijera, prenosi BBC.

"Branimo svoju nezavisnost, našu državu. I nastavićemo to da radimo", poručio je Zelenski.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs