Zelenski u Bundestagu: Ponovo imamo zid, a nije Berlinski

BERLIN - Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski istakao je danas da u Evropi ponovo postoji zid, a nije Berlinski, već zid koji dijeli slobodu od neslobode.

Zelenski je, u obraćanju njemačkom Bundestagu, kazao da govori poslije tri nedjelje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine, osam godina od rata u Donbasu.

Optužio je Rusiju da uništava sve što su Ukrajinci izgradili, od bolnica, preko škola, do crkava.

Tvrdi da je u tri nedjelje rata ubijeno na hiljade Ukrajinaca, među kojima i 108 djece, dodajući da se to dešava usred Evrope u 21. vijeku.

Kritikovao je da je međunarodna zajednica preduzela mnoge korake prekasno, zbog čega sankcije nisu dovoljne za zaustavljanje rata.

Zelenski je rekao da je bilo bolno vidjeti kako njemački koncerni čuvaju veze sa Rusijom, a te poslovne veze se koriste za finansiranje rata.

"Mi se borimo za živote, i sigurni smo onoga što smo osjećali ranije, a što svijet nije vidio jasno. Odvojeni smo zidom, zidom u Evropi koji dijeli slobodu od neslobode, a taj zid je sve veći svakom bombom i svakom odlukom koja nije donijeta", poručio je on.

Zelenski je podsjetio da se Ukrajina Njemačkoj obraćala i rekla da je Sjeverni tok priprema za rat, a kao odgovor je dobijeno da se radi samo o privredi.

"Pitali smo šta da učini Ukrajina da uđe u NATO, a onda smo dobili odgovor da odluka još nije na dnevnom redu. Sada pitamo da li Ukrajina treba da uđe u EU. Za neke je to politika, ali i to je kamenje za taj novi zid, ako nam se to ne omogući. Kada smo tražili preventivne sankcije koje bi pokazale agresoru da ste jaki, vidjeli smo da se one odlažu zbog privrede. Sada su ekonomski odnosi vaše zemlje i države koja je izazvala rat most preko zida koji nas odvaja", istakao je Zelenski.

Apelovao je na Nijemce, u ime Ukrajinaca, da podrže Ukrajinu u ovom ratu.

"Mi se borimo za slobodu, branimo vrijednosti bez vaše podrške. Zašto je zemlja koja je preko Okeana sada bliža nama? Zato što imamo zid, koji ne vidimo, ali je sve veći", konstatovao je on.

Zahvalio se, u svom obraćanju, njemačkim građanima koji pomažu Ukrajincima, novinarima za iskreno izvještavanje i prikazivanje zla koji čine Rusi, a i njemačkim kompanijama koje nisu stavile privredu iznad svega.

"Mi smo Ukrajina, mi smo u Evropi. Teško je bez pomoći svijeta da odbranimo Ukrajinu i Evropu", poručio je Zelenski.

