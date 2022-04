Svjetski rekord, istrčala 100 maratona za 100 dana

Engleskinja Kejt Džejden istrčala je 100 maratona za 100 dana i postavila svetski rekord u ženskoj konkurenciji.

Ona je trčala svaki dan od 1. januara i ukupno prešla 4.216 kilometara. Džejden je u istoriju sporta ušla prošle nedjelje kada je završila maraton u Brajtonu.

Dosadašnji rekord među sportistkinjama držala Amerikanka Alisa Klark koja je za 95 dana istrčala 95 maratona.

"Osjećam se kao da sam za gerijatriju. Privilegovana sam što sam prešla ovaj put i što mi se javilo mnogo ljudi da mi kaže da sam i njih uspjela da inspirišem", kazala je Džejden poslije trke, a prenosi "BBC".

Džejden je krenula 1. januara na put dugačak pomenutih 4.216 kilometara. To je razdaljina koju bi izbjeglice prešle od Alepa u Siriji do Velike Britanije. Sportistkinja je na taj način željela da skrene pažnju javnosti na probleme sa kojima se suočavaju izbjeglice.

Onda je shvatila da će trčati svakodnevno narednih 100 dana i oboriti svjetski rekord ukoliko istraje u namjeri.

"To me guralo naprijed. Glavna stvar je bio put iz Sirije i rasplakalo me je to što znam koliko je novca sakupljeno. Upravo o tome sam razmišljala kada sam prošla kroz cilj", istakla je Džejden.

Mentalna hrabrost i upornost su joj pomogli da se svaki dan ponovo digne, kaže.

"Moj moto je bio 'ne dozvoli nikome da ti kaže da ne možeš da napraviš razliku'", kazala je.

Džejden, koja je čitavo putovanje dokumentovala na društvenim mrežama, prikupila je skoro 25.000 funti za dobrotvorne svrhe ovim izazovom. Rekla je da će se sada odmoriti samo nedjelju dana prije nego što ponovo počne sa treninzima za izazovni Deka triatlon u julu, u kome će plivati 24 milje, voziti bicikl 1.120 milja i trčati 262 milje.

"Uzeću ovu nedjelju slobodno da se odmorim i oporavim i polako uvodim bicikl i ponovo plivanje i na to ću da se usredsredim neko vrijeme", rekla je ona.

Ona je ranije rekla da je prihvatila izazov da gura sebe naprijed i predstavlja LGBT zajednicu, a takođe i da podstakne druge žene da se bave sportom.

Džejden će možda morati da čeka skoro godinu dana da njen rekord potvrdi Ginisova knjiga rekorda.