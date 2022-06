Fudbalska namještaljka: Na meču postignut čak 41 autogol

Četiri južnoafrička četvrtoligaša trajno su isključena su iz takmičenja zbog namještanja utakmica, a ono što najviše pada u oči jeste stepen neregularnosti viđen na utakmicama ovih timova. Okrivljene ekipe su Matijasi, Šivulani Dejndžerus Tajgers, Kotoko Hepi Bojs i Ensami Majti Birds. Prva dva tima su se borila za lidersku poziciju na tabeli - Šivulani je slavio protiv Kotoka 33:1, dok je Matijasi savladao Esami sa 59:1.

"Istraga je pokazala da su Matijasi i Ensami željeli da spriječe Šivulani da osvoji prvo mjesto uprkos prednosti od tri boda i za 16 pogodaka boljoj gol-razlici od Matijasija. Dogovorili su se da namjeste utakmice", rekao je predsjednik regiona Mopani Vinsent Ramfago i dodao:

"Kada su čuli da Matijasi vodi 22:0 na poluvremenu, Šivulani je izdejstvovao da neki igrači Kotoka napuste teren zbog navodnog umora, pa je protivnik meč nastavio sa sedam igrača. Sudija je na utakmici Matijasija dijelio crvene kartone, pa je manji broj igrača i tamo završio meč. Kada su timovi prethodno igrali međusobno, rezultat je bio tradicionalniji".

Administrator je dodao da mnoštvo golova nije ni pravilno zabilježeno od strane odgovornih lica.

"Sudija je nepraviilno upisivao strijelce - bilježio je samo ukupan broj golova igrača, umjesto pojedinačno. Na utakmici je viđen 41 autogol - kako to zabilježiti?"

