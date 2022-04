Igrači Bolonje pjevali Mihajloviću ispod bolničkog prozora

Igrači Bolonje iznenadili su svog trenera Sinišu Mihajlovića ispred bolnice u kojoj se srpski stručnjak liječi.

Njegov tim je slavio protiv Intera i odlučio da to proslavi sa Mihajlovićem pjesmom ispod njegovog bolničkog prozora.

"Došli ste ovde da me rasplačete", rekao je Mihajlović okupljenoj grupi koja je pjevala "Sini on fire".

Kako je poručio, tim ne zna za poraz od kako je on u bolnici.

"Prošli put ste došli da očistite savest, sada ste zaslužili. Zbog vas sam 10 godina mlađi, hvala vam, volim vas. Od kada sam u bolnici, vi niste izgubili. Vidite ako možete to da uradite uskoro, pa da mogu da izađem. Ali, ako nastavite tako, onda ću biti srećan da ostanem", rekao je Mihajlović.

Podsjetimo, Mihajlović se ponovo vratio u bolnicu zbog bojazni da se leukemija vratila.

This is beautiful. The Bologna players go visit Mihajlovic at his hospital after winning a huge match against Inter yesterday pic.twitter.com/rFz0QNjJaF