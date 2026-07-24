Novi selektor fudbalske reprezentacije Njemačke Jirgen Klop izjavio je na predstavljanju da je preuzimanje nacionalnog tima za njega posebna čast i velika odgovornost.

Klop je istakao da reprezentacija ima snagu da ujedini cijelu naciju i poručio da želi izgraditi ekipu za koju će navijači moći s ponosom stati.

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Zvanično: Jirgen Klop novi selektor Njemačke

"Velika mi je čast što danas sjedim ovdje. Već sam imao predstavu o važnosti uloge selektora reprezentacije, ali kada ste zaista povezani s njom, tu veličinu i odgovornost osjećate još jače. Nikada nisam zamišljao da će se ovo zaista dogoditi", rekao je Klop.

Novi selektor Njemačke zahvalio je na iskustvu koje je stekao tokom rada u Red Bulu i najavio da će pružiti priliku i igračima koji trenutno ne očekuju poziv u reprezentaciju.

"Želim da budem hrabar, uvijek sam bio takav i tako ću i nastaviti. Posmatrao sam 57 fudbalera i pratit ću utakmice u svakoj zemlji u kojoj naši igrači nastupaju. Želim da izgradimo tim u kojem ćemo se boriti jedan za drugog i uživati u fudbalu", poručio je Klop.

On je dodao da mu je cilj da navijači nakon utakmica budu zadovoljni prikazanom igrom, čak i kada rezultat ne bude idealan.

Klop će na klupi Njemačke debitovati 24. septembra protiv Nizozemske u Ligi nacija, a u istoj grupi nalaze se još Srbija i Grčka.