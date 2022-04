Kada fudbaleri idu u penziju je pitanje čiji se odgovor iz godine u godinu mijenja.

Iako svi igrači nakon što pređu tridesetu godinu života bivaju sporiji i jednostavno njihova sposobnost nije ista kao prije, određeni veliki igrači krše ovu tvrdnju.

Naime trenutno najstariji fudbaler koji je aktivan i igra je Kazuyoshi Miura. Ovaj poznati Japanski golgeter je započeo svoju karijeru davne 1982. godine, a i dan danas trese mrežu velikim Japanskim klubovima. Ima 53. godine i kako stvari stoje ne namjerava da stane, dobio je priznanje od strane FIFA-e kao najstariji igrač u istoriji fudbala.

Pored Kazuyoshija poznati Brazilac Ze Roberto igrao je do svoje 42. godine i osvajao je titule s Palmeirasom. Naravno moramo spomenuti i slavnog Princa Rima, Francesco Tottija koji je u Romi igrao do svoje 40. godine i koji je postigao 250 golova u Italijanskoj ligi što ga čini drugi najboljim strijelcem ove lige. Maradona i Pele igrali su do svoje 37. godine, a Garrincha do 39. godine, dok je Alfredo di Stefano uspio da svoju karijeru produži do 40. godine.

Kada se govori o igračima koji su duboko otišli u svojoj karijeri mora se spomenuti Rivaldo. Poznati Brazilac igrao je do svoje 42. godine i osvojio sve što se može osvojiti na raznim kontinentima, a s Brazilom je osvojio naslov Svjetskog prvaka 2002. godine.