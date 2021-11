Mozzart daje najveće kvote na svijetu: Tottenham 1,85, Inter 2,40, Lyon 2,10, Anderlecht 1,50

Savršen dan za fudbalske fanatike. Ove nedelje imamo veliki broj zanimljivih utakmica i otuda su bukmejkeri Mozzarta bili na slatkoj muci prilikom izbora.

TOTTENHAM - LEEDS (NEDELJA, 17.30), KEC 1,85

Antonio Konte traži prvu premijerligašku pobjedu na klupi Tottenhama. Biće italijanskom stručnjaku ovo treći meč od kako je stigao u London, a do sada je savladao Vittese (3:2) i remizirao sa Evertonom (0:0). Igrači se još privikavaju na njegov sistem, pravu snagu Pjevaca ćemo vjerovatno da vidimo tek u drugoj polovini decembra, ali i ovako su favoriti protiv Leedsa. Doduše, nije sve po Konteovim zamislima. Igrajući za Argentinu, povrijedio se Kristijan Romero i on je otpao iz konkurencije za današnji meč. Neće igrati ni njegov sunarodnik Đovani Lo Selso, koji se žalio na umor po povratku iz Južne Amerike. Takođe, Oliver Skip mora da odradi suspenziju, pošto je protiv Evertona dobio peti žuti karton u sezoni. Tottenham je na posljednjem susretu sa Leedsom, u maju ove godine, poražen sa 3:1. Ipak, prošli put kada je Leeds gostovao u Londonu, nije se dobro proveo, Pjevci su ga savladali sa 3:0. Eventualnom pobjedom Tottenham bi mogao da se probije do šeste pozicije na tabeli, dok je Leeds na granici sa zonom ispadanja, 17. je sa 11 osvojenih bodova. Goste hrabri to što nisu izgubili posljednje tri ligaške utakmice, dva puta su odigrali nerješeno i jednom su slavili. Doduše, na posljednja četiri meča su primili barem po gol.

INTER - NAPOLI (NEDELJA, 18.00), KEC 2,40

Veliki derbi u Seriji A, vjerovatno je to derbi dana u čitavoj Evropi. Trećeplasirani Inter, aktuelni šampion Italije, dočekuje trenutnog lidera Napoli. Neroazuri zaostaju sedam bodova za vodećim timom, praktično samo pobjeda im odgovara. Problem izabranicima Simonea Inzagija je taj što Napoli još uvijek niko nije uspio da pobjedi ove sezone u domaćim okvirima. Ostvarili su 10 pobjeda i dva remija. Inter u srijedu čeka verovatno odlučujuća utakmica u Ligi šampiona sa Shakhtarom, kojom bi mogao da obezbjedi plasman u osminu finala. To ipak ne znači da će se milanski velikan štediti. Na posljednja dva susreta sa Napolijem na "Đuzepe Meaci" je trijumfovao, prošle godine sa 2:0 i 1:0. Od 2014. godine, na susretima ova dva tima u Milanu nismo vidjeli više od dva gola. Četiri puta je trijumfovao domaćin (po dva puta sa 2:0 i 1:0), dva puta Napoli (po 1:0), a jedan meč je završen 0:0.

OLYMPIQUE LYON - OLYMPIQUE MARSEILLE (NEDELJA, 20.45), KEC 2,10

Nekada veliki derbi francuskog fudbala, danas je samo susret petoplasiranog i osmoplasiranog tima Lige 1. Obje ekipe žele da se plasiraju u Ligu šampiona, takmičenje koje se ove godine igra bez njih. Oba tima sada učestvuju u Ligi Europe, gdje ih u četvrtak očekuju novi mečevi. Prije odlaska na pauzu za mečeve reprezentacija odigrali su loše u prvenstvu. Lyon je doživio katastrofu na gostovanju Renneu, izgubio je sa 4:1, dok je Marseille kod kuće remizirao sa Metzom u meču bez golova. Izabranici Horhea Sampaolija nisu izgubili na posljednjih sedam mečeva, ali nisu pobjedili ni na pet njih. Najčešći rezultat u tom periodu bio im je 0:0, tako su odigrali tri puta. Ni na posljednja dva okršaja Marseillea i Lyona nismo dobili pobjednika. Oba njihova susreta prošle sezone završena su 1:1, a zanimljivo, oba puta je onaj tim koji je bio gost završavao meč sa desetoricom igrača.

ANDERLECHT - KORTRIJK (NEDELJA, 13.30), KEC 1,50

Izjednačenost belgijskog šampionata ostavlja realne šanse i Anderlechtu i Kortrijku da se domognu plej-ofa. Željeno četvrto mesto je briselskom velikanu udaljeno samo pet poena, a Kortrijku šest. Ova dva tima su trenutno ispod crte i za doigravanje za Ligu konferencije, tamo idu samo timovi od petog do osmog mjesta. Trener Anderlechta Vensan Kompani može da bude zadovoljan što su mu se svi reprezentativci na trening vratili neoštećeni. Na bolovanju su samo od ranije Delkroa i Lisens, a zbog suspenzije je još ranije bilo poznato da danas neće igrati bek Muriljo. To znači da će golmana Kortrijka, Marka Ilića, da napadne Anderlecht u punom sastavu. Ofanzivu predvode dokazani igrači, Benito Raman, Džošua Zirkzi i Ait El Hađ, a iza njih je talentovani Jari Veršeren. Prošle sezone su obje ekipe ostvarile po jednu pobjedu nad rivalom na gostujućem terenu. Prvo Anderlecht sa 3:1, a zatim se Kortrijk osvetio u Briselu sa 2:0. Anderlecht je 10 mečeva bez poraza prekinuo porazom od Antwerpa sa 2:0.

NAPOMENA: Kvote su podložne promjenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svijetu.