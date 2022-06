Nova sapunica u najavi: Nejmar može da ide, a pitanje je ko može da ga plati

Brazilski fudbaler Nejmar napustiće Pari Sen Žermen ovog prelaznog roka, prenosi "Futmerkato".

Prvi čovjek PSŽ-a Naser al-Kelafi je prije oko mjesec dana najavio mogućnost Nejmarovog odlaska, a sada stižu nove informacije koje to i potvrđuju.

"Futmerkato" piše da novi sportski direktor Parižana Luis Kampos ne planira da zadrži brazilsku zvijezdu u "Gradu svjetlosti".

Nejmar je u PSŽ došao iz Barselone ljeta 2017. godine za rekordnih 222 miliona evra, ali u narednih pet godina nije uspio da pomogne francuskom klubu da dođe do ultimativnog cilja – trofeja Lige šampiona.

Parižani su nedavno produžili ugovor sa Kilijanom Embapeom za ogroman novac, a ujedno su obećali da će biti uključen i u cijeli projekat kluba, uključujući i transfere.

Upravo je pomenuti Kampos postavljen na mjesto sportskog direktora jer je Embape na tome insistirao, s obzirom da se radi o čovjeku koji je blizak sa njegovom porodicom i sa kojim je sarađivao u Monaku, iz kojeg je prešao u redove prvaka Francuske.

Pored tih razloga, postoji i onaj vezan za formu 30-godišnjeg Brazilca, koja je već neko vrijeme u padu i po mnogima nije više ni sjena igrača koji je za ogroman novac stigao iz Barselone.

Nejmar je minule sezone odigrao samo 28 mečeva za PSŽ i na njima zabilježio 13 golova i osam asistencija. U Ligi šampiona na osam mečeva imao je više žutih kartona nego golova. Nije postigao niti jedan pogodak, a imao je jednu javnu opomenu.

Trenutna tržišna vrijednost Brazilca prema Transfermarkt.de je 75 miliona evra i sigurno je da neće imati velikih problema da pronađe angažman ukoliko se ovo ispostavi kao tačna vijest. Neko vrijeme se spominjao i povratak u Barselonu, ali je malo vjerovatno da Katalonci mogu da ga plate u ovom trenutku kada imaju velike finansijske probleme.

Dodajmo i to da reprezentativac Brazila ima ugovor do ljeta 2025. godine i jedan je od najplaćenijih igrača i malo je vjerovatno da će se lako odreći ogromnih primanja. Pomenuti medij ističe da on godišnje prima preko 30 miliona evra što nije lako ispratiti niti onim najbogatijim klubovima u Evropi pa je u najavi nova sapunica vezana za Nejmara.