PSŽ gubi Mbapea na ljeto, ali nije jedini koji odlazi

​Fudbalski klub Pari Sen Žermen pretrpiće značajne promjene tokom ljeta. Odlazak Kilijana Mbapea biće nenadoknadiv iz više aspekata. Kako onih na terenu, tako i onih van njega. Međutim, ne bi trebalo da bude jedini čiji će odlazak značiti ozbiljnije promjene u redovima "Prinčeva".

Naime, kako javlja "Ekip", kofere polako može da pakuje i sportski savjetnik Luis Kampos koji je došao iz Lila zajedno sa Kristofom Galtjeom prije dvije godine.

On je stigao sa jasnim zadatkom - da bude jedan od ljudi zaduženih da Kilijan Mbape ostane barem do 2025. godine. To je uspješno obavljeno, a sada bi mogao da krene nekim drugim putem.

Moć sadašnjeg sportskog direktora Antera Enrikea raste, Naser Al Kelaifi mu sve više vjeruje i on bi trebalo da preuzme ozbiljniju ulogu u klubu.

