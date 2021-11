Preokret Ajaksa u Istanbulu, Džeko se raspucao protiv Šahtjora

Fudbaleri Intera savladali su Šahtjor sa 2:0 u petom kolu grupe D fudbalske Lige šampiona. U drugom meču u ovome terminu, Ajaks je kao gost nakon preokreta savladao Bešiktaš sa 2:1.

Inter je do prednosti od 1:0 došao u 61. minuti. Edin Džeko je zakucao loptu u mrežu poslije kontre i udarca sa ivice kaznenog prostora. Na drugi pogodak se nije dugo čekalo jer je Inter poveo sa 2:0 u 67. minuti. Ivan Perišić je probio po lijevoj strani, pronašao raspucanog Edina Džeka na drugoj stativi koji je bio potpuno usamljenog i on je zakucao loptu u mrežu za važnu pobjedu Intera.

Ajaks je kao gost savladao Bešiktaš, ali nije sve dobro počelo po ekipu iz Amsterdama. Prvi do prednosti od 1:0 stigao je Bešiktaš u 22. minuti, a strijelac je bio Rašid Gezal sa 11 metara. Ajaks je do izjednačenja od 1:1 stigao u 54. minuti. Bila je to jedna školska akcija "kopljanika" koju je u gol pretvorio Sebastian Ale. Ajaks je rezultat u svoju korist preokrenuo u 69. minuti i poveo sa 2:1. Ponovo je strijelac bio Ale, a prethodno je Tadić izveo slobodan udarac i proigrao Martinesa koji je šutirao, a na putu ka golu se našao Ale i drugi put se upisao na semafor i tako postavio konačan rezultat ovoga meča.

Ostale utakmice na programu su od 21 čas.