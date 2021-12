Srpski sudija zbog namještanja deset godina izbačen iz fudbala

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je odluku o izbacivanju bivšeg sudije i posmatrača Srđana Obradovića iz fudbala u narednih deset godina zbog namještanja mečeva.

Podsjetimo, Obradoviću se sudilo zbog zloupotrebe položaja arbitra na utakmici između Spartaka iz Subotice i Radničkog iz Niša (2:0), gdje je favorizovao domaći tim i svirao jedan od najkomičnijih penala u istoriji srpskog fudbala.

Arbitar iz Jagodine već osuđen prvostepeno u Višem sudu u Novom Sadu na 15 mjeseci zatvora uz zabranu obavljanja bilo kakve funkcije u fudbalu narednih 10 godina.

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je ovu presudu, tako da je slučaj zaključen 23. septembra i on će fudbalski moći da se angažuje tek 2031. godine.

Ono što je nevjerovatno, Obradović je nakon što je svirao ovaj skandalozan penal, i dok se još vodio postupak protiv njega, svojevremeno vraćen u srpski fudbal i to, ni manje, ni više, kao posmatrač suđenja.

Tadašnji predsjednik Sudijske organizacije FSS Milan Karadžić vraćanje Obradovića pravdao je ovim riječima:

"Potreban nam je pozitivan ambijent, da ljudi shvate da su greške sastavni deo igre i utakmice. Kao što greše igrači i treneri, tako i sudije greše. Da vam kažem... Postoji proces koji se vodi protiv sudije Obradovića pred sudom i onog trenutka kada bude oslobođen pravosnažno ili osuđen, onda ćemo donositi bilo kakve zaključke. Sad bi bilo neizbiljno da to radimo. Hajde da dozvolimo pravosudnim organima da donesu odluku, nekad žurimo s razlogom, a nekad bez razloga. Dakle, hajde da dozvolimo pravosudnim organima da završe to. Zato što nije na mestu unapred nekog osuđivati i proglasiti ga krivim", rekao je Karadžić.

"Čovek je 20 godina fudbalu, eto to je razlog. Da li iko ima pravo da ispravi svoju grešku? I ako je nekad pogrešio, ima pravo na iskupljenje, što je i logično. Nije on grešio toliko, malo se i hiperboliše. Na poslu je posmatrača i ako bude radio svoj posao biće to i dalje, ako ne, neće raditi i to je jednostavno tako. Ako u međuvremenu dobijemo neku drugu odluku, u skladu sa tom odlukom ćemo postupiti i to jedino razumno", izjavio je Milan Karadžić tada za Telegraf.

