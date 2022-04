Žrijeb za Svjetsko prvenstvo u Kataru, Srbija ponovo sa Brazilom i Švajcarskom (UŽIVO)

Žrijeb za Svjetsko prvenstvo u Kataru, koje će biti održano od 21. novembra do 18. decembra, možete pratiti na portalu Nezavisnih novina.

Grupa A: Katar, Nizozemska, Senegal,

Grupa B: Engleska, SAD, Iran,

Grupa C: Argentina, Meksiko, Poljska,

Grupa D: Francuska, Danska, Tunis,

Grupa E: Španija, Njemačka,

Grupa F: Belgija, Hrvatska,

Grupa G: Brazil, Švajcarska, Srbija,

Grupa H: Portugal, Urugvaj,

Lopta sa kojom će se igrati - najbrža ikad.

32 teams. 1 ball to make their dreams a reality Introducing Al Rihla, the #OfficialMatchBall of the 2022 #WorldCup The countdown to Qatar starts now #Qatar2022 | @adidasfootball pic.twitter.com/LauuuVSO8h

Program je otvoren predstavljanjem maskote.

He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone! Introducing: La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot pic.twitter.com/RrEA6iS6t4