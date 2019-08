Zvezdin junak iz Kopenhagena za "Nezavisne": Celu noć nisam spavao

Da li su nas samo potcenili ili zaista otpisali, to nećemo nikada saznati, ali kao što vidimo, možda je i to uticalo na našu borbu, istrajnost, želju i na kraju pobedu.

Rekao je ovo u razgovoru za "Nezavisne" Milan Borjan, golman Crvene zvezde, koji je sa tri odbranjena penala bio junak pobjede prvaka Srbije u gostima kod Kopenhagena. Podsjetimo, Zvezda se plasirala u plej-of Lige šampiona preko šampiona Danske i to nakon penal ruleta u kojem smo vidjeli čak 22 udarca sa bijele tačke. Oba susreta završila su 1:1, golova nije bilo ni u produžecima u Danskoj i penali su riješili pitanje ekipe koja će igrati plej-of sa Jang Bojsom.

Prvo ime, bez sumnje, bio je Borjan, koji je pored tri odbranjena penala, stigao čak i da pogodi sa bijele tačke. U 11. seriji Borjan je odbranio penal Jonasu Olderu Vindu i slavlje Beograđana je moglo da počne.

"Toliko je adrenalina bilo da tu noć nisam uspeo ni da spavam. Istina, odbranio sam tri penala, ali akcenat po ko zna koji put želim da stavim na to da je ovo zasluga cele ekipe, stručnog štaba kao i svih struktura kluba", skroman je bio Borjan, koji je zatim dodao:

"Verovao sam u nas i vrlo sam zadovoljan kako je sve to izgledalo. Zadovoljan sam i krajnjim rezultatom i našom pobedom."

Beogradskih 1:1 ostavilo je prostora da u Kopenhagenu gledamo penale pa je Borjan dobro analizirao protivničke igrače, a rezultat toga smo vidjeli na "Telia Parken" stadionu.

"Radio sam analizu sa Dušanom Gašićem, trenerom golmana, i spremali smo se za ovakav epilog utakmice. Sada vidim da smo se jako dobro spremili", kazao je Borjan.

Nakon 90 minuta u Beogradu iz tabora Kopenhagena su dolazile razne izjave u kojima se moglo vidjeti da su igrači prvaka Danske već u glavama bili u plej-ofu. Zvezdu su mnogi već bili otpisali, ali je proradio inat igrača "crveno-bijelih" i eliminisan je favorizovani protivnik.

"Da li su nas samo potcenili ili zaista otpisali, to nećemo nikada saznati, ali kao što vidimo iz priloženog, možda je i to uticalo na našu borbu, istrajnost, želju i na kraju pobedu", jasan je golman Zvezde, koji je još jednom pokazao da je s razlogom ljubimac navijača.

Ono što je već godinama poznata stvar je to da Zvezda, bez obzira na rezultat, ima vatrenu podršku najvjernijih navijača. Tako je bilo i u Kopenhagenu, jer ni stotine kilometara nisu bile prepreka onim navatrenijim da dođu i podrže svoje ljubimce do pobjede.

"Navijači su naš 12. igrač i to je svima jasno. Ekipe se plaše dolaska na 'Marakanu' upravo zbog naših navijača koji su toliko posebni. Fascinantno je da, kada i pređu toliki put da bi nas bodrili, uvek nadglasaju u navijanju domaće navijače", rekao je reprezentativac Kanade.

Vremena za odmor nema. Zvezda je već izborila jesen na međunarodnoj sceni pošto će sigurno igrati grupnu fazu Lige Evrope, ali ostala im je još jedna prepreka do elitnog klupskog takmičenja. Prvi meč protiv Jang Bojsa je u Bernu sljedeće sedmice i jasno je da je već sada pritisak na igračima prvaka Srbije mnogo manji, što može biti samo olakšavajuća okolnost u dvomeču sa prvakom Švajcarske.

"Definitivno je sada pritisak znatno manji ili možemo reći da ne postoji uopšte. Verujem da ćemo se boriti još jače jer svi znamo šta znači učestvovanje u Ligi šampiona i koliko to benefita donosi igračima, klubu, navijačima i generalno Srbiji", zaključio je u razgovoru za "Nezavisne" Milan Borjan, junak Crvene zvezde.

Postavljanje VAR tehnologije

Poslije gol-tehnologije, koja je bila instalirana za Ligu šampiona prošle sezone, na stadion "Rajko Mitić" biće postavljena i VAR tehnologija i to već za plej-of rundu kvalifikacija za Ligu šampiona koju Crvena zvezda igra protiv Jang Bojsa. VAR kontrolna soba sa osam do 12 monitora biće spremna i u funkciji do revanš meča koji se u Beogradu igra 28. avgusta, a troškove postavljanja ove tehnologije snosiće UEFA. Ipak, VAR tehnologija neće ostati u Beogradu ukoliko "crveno-bijeli" budu morali da se zadovolje učešćem u Ligi Evrope.

Kninjanin na golu Kanade

Milan Borjan je rođen u Kninu 23. oktobra 1987. godine. Fudbalsku karijeru je započeo u lokalnoj Dinari. Počeo je kao napadač, ali je zbog oca prešao na poziciju golmana. Sa porodicom je izbjegao 1995. u Beograd, gdje je proveo pet godina, a zatim se preselio u Kanadu. Tokom karijere u Evropi je branio za Rad iz Beograda, turski Sivaspor, rumunski Vasluj, bugarski Ludogorec, niški Radnički. U julu 2017. je potpisao dvogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. Od 2011. je član reprezentacije Kanade za koju je upisao 45 nastupa.

