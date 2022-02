Evroliga prelomila, Rusi ne mogu da igraju

Evroliga je izdala zvanično saopštenje i donijela odluku.

Ruski timovi neće igrati svoje utakmice Evrolige, vjerovatno do kraja sezone.

Neće biti neutralnog terena za domaćinstvo, niti barem utakmica u gostima.

Jednostavno, ruski timovi ne mogu da igraju košarku u Evroligi.

Takođe, ni Lokomotiva Kubanj neće igrati u Evrokupu.

"Evroliga kontinuirano prati razvoj situacije. Ukoliko se situacija ne razvije na povoljan način, sve utakmice regularne sezone protiv ruskih timova će biti poništene kako bi se konfigurisala konačna tabela i pozicije u Evroligi", navodi se u saopštenju.

OFFICIAL: EuroLeague decided To suspend participation of Russian Federation teams in both the Turkish Airlines EuroLeague (CSKA Moscow, UNICS Kazan, Zenit St Petersburg) and the 7DAYS EuroCup (Lokomotiv Kuban Krasnodar).