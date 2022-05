Novo veliko priznanje za Nikolu Jokića

Srpski košarkaš i član Denvera Nikola Jokić je poslije nagrade za MVP-ja NBA lige uvršten i u prvu petorku najjače lige svijeta za sezonu 2021/2022.

Uz Jokića su članovi prve petorke još dva Evropljanina i to Luka Dončić iz Dalasa i Janis Adetokumbo iz Milvokija. Čast SAD brane Devin Buker iz Finiksa i Džejson Tejtum iz Bostona.

Najviše glasova dobio je Adetokumbo, koji je dobio svih 100 od 100 u izboru. Jokić i Dončić su dobili 88 od 100 za prvi tim i po 12 za drugi tim, Buker je dobio 82 za prvi tim, 16 za drugi i dva za treći tim, a Tejtum je sa 49 glasova bio najslabiji u prvoj petorci. On je ujedno dobio i 47 glasova za drugi tim i četiri za treći tim. Svaki glas za prvi tim vrijedi pet bodova, za drugi tim tri boda, a za treći jedan. Adetokumbo je na kraju imao 500 bodova, Jokić i Dončić po 476, Buker 460 i Tejtum 390.

Pored prve, izabrane su i druga i treća petorka. U drugoj petorci su: Džoel Embid (Filadelfija), Dža Morant (Memfis), Kevin Durent (Bruklin), Stef Kari (Golden stejt) i Demar Derozan (Čikago). Članovi treće petorke su: Karl Entoni Tauns (Minesota), Lebron Džejms (LA Lejkers), Kris Pol (Finiks), Trej Jang (Atlanta) i Paskal Siakam (Toronto).

The Kia All-NBA First Team is made up entirely of players age 27 or younger for the first time since the 1954-55 season. More https://t.co/nzFuNn37iT Voting results pic.twitter.com/62uiQpWv4o