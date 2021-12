Uprkos odličnom Jokiću Denver poražen od Čikaga

Srpski centar Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu partiju uz trostruki dvocifren učinak, ali je to bilo nedovoljno da Denver izbjegne poraz od Čikaga sa 97:109. Trećim tripl-dablom u sezoni Jokić je popravio plasman na vječnoj listi strijelaca, ali je to njemu i timu slaba utjeha.

Denver je na gostovanju dobro počeo meč i uspio da pruži ravnopravan otpor Čikagu sve do završnice meča kada su domaćini u finišu trećeg dijela došli do dvocifrene razlike koju su održali do konačne pobjede.

Nikola Jokić nije bio uobičajeno precizan, ali je uspio da ostvari treći tripl-dabl u sezoni sa 17 postignutih poena uz 12 uhvaćenih lopti i 15 dodavanja čime je popravio poziciju na vječnoj NBA listi.

Momak iz Sombora je sada na osmom mjestu sa ukupno 60 ostvarenih "trostruko-dvostrukih" utakmica i preskočio je Lerija Birda. Ispred njega su Džejms Harden sa 62 i Vilt Čemberlen na poziciji broj šest sa 78 tripl-dablova.

Po broju postignutih poena malo efikasniji od Jokića u timu Denvera bili su Barton i Moris sa ubačenih po 19 poena.

U timu Čikaga Zak Lavin je sa 32 poena bio najefikasniji igrač meča, a sjajnu partiju pružio je i crnogorski reprezentativac Nikola Vučević, koji je meč završio sa 20 poena i deset skokova. Bulsima je ovo četvrta pobjeda u nizu i drže se drugog mjesta na tabeli Istočne konferencije.

Milvoki je na svom terenu nadigrao Klivlend sa 112:104, a predvodio ih je Janis Adetokumbo sa 27 poena i 12 skokova, uz odličnu pratnju Krisa Midltona sa 21 i Džru Holidej sa 20 poena. Na drugoj strani Džeret Alen je stao na 25 poena.

Filadelfija je na gostovanju poslije produžetka pobijedila Šarlot sa 127:124, a zbog zdravstvenog protokola domaći tim je igrao bez petorice igrača.

Centar Filadelfije Džoel Embid je bio najefikasniji igrač meča sa najboljim skorom u sezoni sa 43 postignuta poena uz 15 skokova i sedam asistencija.

Utakmice NBA lige:

Šarlot - Filadelfija 124:127 posle produžetka

Detroit - Oklahoma 103:114

Indijana - Vašington 116:110

Majami - Memfis 90:105

Čikago - Denver 109:97

Milvoki - Klivlend 112:104

Minesota - Atlanta 110:121

Finiks - San Antonio 108:104

Golden Stejt - Orlando 126:95

Portland - LA Klipers 90:102

(RTS)