Đoković "demantovao" Kirjosa

​Srpski teniser Novak Đoković je govorio o odnosu sa Nikom Kirjosom i otkrio zanimljiv detalj iz njihovog dopisivanja.

Đoković je u polufinalu Vimbldona savladao Britanca Kemrona Norija i zakazao veliko finale sa Kirjosom.

Kirjos je na konferenciji održanoj pred veliko finale rekao da između njega i Novaka sada vlada "bratska romansa" (bromance), kao i da se ponekad dopisuju putem Instagrama.

Usput je otkrio i da mu je aktuelni šampion na početku druge nedjelje poslao poruku rekavši "da se nada da će ga vidjeti u nedjelju (u finalu)", iako je do istog bio još dugačak put.

Australijanac se, međutim, nije dobro sjetio kako je tačno glasila Novakova poruka, pošto je riječ "nada" bila višak.

"Ne ne, rekao sam mu vidimo se u nedelju u finalu", pojasnio nam je Đoković šta se tačno desilo, istaknuvši da se nije nadao da će Kirjos doći do posljednjeg dana turnira, već da ga je u istom čekao.

I to iako je znao da je sa Kirjosove strane žrijeba i dalje bio tada izuzetno raspoloženi Rafael Nadal...

"Rekao sam mu to posle trećeg kola kada je dobio Cicipasa, gledao sam taj meč i mislio sam on će doći do kraja", dodao je srpski teniser.

Đoković i Kirjos su igrali dva puta u karijeri, oba 2017. godine u Indijan Velsu i Akapulku, i u oba je bio bolji Australijanac - i to sa po 2-0 u setovima.

"Donekle je neugodnije skautirati takvog igrača. Igrali smo pre pet godina. Oba susreta sam izgubio i tada smo igrali nedelju za nedeljom, tada nisam baš igrao tenis života. Od četiri seta tri su otišla u taj-brejk. On je jako nezgodan igrač za svakog, talentovan je, ima puno snage u servisu i forhendu, bekhend ima ravan i ne greši puno, dobro se kreće, pogotovo na travi za svoju visinu. Ima taj stav i nonšalantan i samouveren, veruje u pobedu protiv bilo koga, svoje najveće pobede je beležio protiv nas iz vrha", skautira dvadesetostruki Grend slem šampion i podvlači:

"On je takav igrač, svoj je autentičan i bira da igra ono što želi. Kada ga posmataram kao ljubitelj tenisa, da se izdvojim iz uloge njegovog rivala, drago mi je što ostvaruje svoj potencijal. Skoro deset godina nije uspevao da dopre do završnih faza, iako svi znamo za šta je sposoban i koliko može. Radujem se velikom izazovu i biće najveći do sada na turniru".

Veliko finale Vimbldona u muškom singlu je u nedelju, a u međuvremenu će finale kod dama igrati Elena Ribakina i Ons Žabur u subotu od 15 časova po srednjeevropskom vremenu, prenosi b92.