Federer u prašini, Novakov rekord za sva vremena

Najbolji teniser svih vremena još jednom je ispisao istoriju bijelog sporta.

Novak Đoković je današnjom pobjedom nad Romanom Safijulinom (3:1) postao teniser sa najviše pobjeda na Vimbldonu ikada. Srpskom teniseru je ovo bila 106. pobjeda na najprestižnijem turniru na svijetu i sada ima jednu više od Rodžera Federara koji je ostao na 105.

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Za dva dana će igrati čak 17. četvrtfinalne u Londonu. Još od 2017. godine je srpski as na svakom odigranom Vimbldonu makar u četvrtfinalu, a u tom vremenskom razdoblju je četiri puta osvajao i dva puta igrao finale.

Đoković će u četvrtfinalu Vimbldona u utorak igrati protiv pobednika meča između Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima i Španca Alehandra Davidoviča Fokine.