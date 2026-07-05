Milijarderka zaustavila Ivu Jović na Vimbldonu

LONDON - Američka teniserka Džesika Pegula plasirala se u četvrtfinale Vimbldona, pošto je danas u osmini finala pobijedila sunarodnicu Ivu Jović rezultatom 4:6, 6:3, 6:1.

Teniserka srpskih korijena je poslije velike borbe osvojila prvi set, ali je zatim Pegula bila bolja u naredna dva seta i poslije preokreta došla do pobjede i prolaska među najboljih osam na grend slemu u Londonu. Pegula će u četvrtfinalu Vimbldona igrati protiv pobjednice meča između Amerikanke Koko Gof i Belinde Benčić iz Švajcarske.

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Inače, Džesika (profesionalac od 2009), je kćerka Terija Pegule, koji spada u top 500 najbogatijih osoba na svijetu. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na 6,8 milijardi dolara koje je zaradio od nekretnina i prirodnog gasa. Američki biznismen posjeduje NFL giganta Bafalo Bils koje je kupio 2014. za 1.4 milijarde dolara nadmašivši tada Donalda Trumpa i Bon Džovija i druge sportske franšize. Tako se može doći do zaključka da je Džesika bogatija od vrijednosti nekih od najvećih sportista današnjice zajedno.