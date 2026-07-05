Novak u četiri seta slomio otpor žilavog Rusa za plasman među osam najboljih

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona nakon iscrpne pobjede nad Rusom Romanom Safjulinom poslije četiri odigrana seta – 7:6, 6:3, 3:6, 6:3

Novak je meč otvorio brejkom i činilo se da je to jedna od onih situacija kada oni najveći već u svlačionici dobiju set, ali to nije bio slučaj sada.

Safjulin je odmah uzvratio brejkom i potom preokrenuo meč. Napravio je novi brejk i vodio je 5:2. Tada je na servis Đokovića imao dvije set lopte, ali je srpski teniser spasao obe dobrim servisima.

Kao posljedica toga, kada je servirao za osvajanje seta, Rus je ''poklonio'' gem Novaku i tako ga vratio u prvi set.

Naredne gemove serveri su čuvali bez problema tako da se ušli u taj-brejk. On je bio slika i prilika čitavog prvog seta. Novak je imao 6:4, Safjulin je to anulirao, međutim Nole je napravio novi mini brejk i dobrim servisom je osvojio prvi set koji je trajao nešto malo više od sat vremena – 7:6.

Drugi set rezultatski lakši, ali je trebalo da se radi – 6:3.

Đoković je, prije svega popravio postotak ubačenog prvog servisa, a Safjulinu je isti taj segment znatno opao u odnosu na prvi set.

Počeo je Rus malo više da poklanja. Bilo je to i očekivano, jer da može tokom čitavog meča da zadrži onaj nivo kao iz većeg dijela prvog seta imao bi nekoliko grend slem titula na svom kontu.

Novak je napravio jedan brejk, u šestom gemu i on je bio dovoljan za vođstvo od 2:0.

Treći set nije počeo dobro. Roman je napravio brejk. Međutim, Đoković je odmah u narednom uzvratio i brzo poravnao rezultat.

No, Rus je bio bolji u ovom setu, sa više želje. Novaku se desilo nešto slično kao i u prošlom meču, a to je pad tonusa i energije.

Safjulin je to iskoristio i smanjio rezultat na 2:1 – 6:3.

Đoković se restartovao pred početak četvrtog seta, jer je odmah oduzeo servis Rusu za brzih 2:0.

Kasnije je išao gem za gemom.

Đoković je potom sigurno odservirao za 6:3 i novo četvrfinale u Londonu.

Ovo mu je rekordna 106. pobjeda na Vimbldonu, a u četvrfinalu čeka bolje iz duela Ože-Alijasima i Davidovča Fokine.