Evo kako da se riješite ulja od kuvanja

Gotovo svakodnevno nam u tiganjima i šerpama ostane ulje nakon spremanja hrane. Mnogi ga se riješe tako što ga prospu u sudoperu, a to nije najbolja ideja.

Masnoće se nakupljaju na cijevima, a to može da dovede do toga da se one nakon nekog vremena zapuše.

Postoji mnogo načina da se riješite viška masnoće, a ovo su samo neki od njih.

Dodajte ga u kompost

Ukoliko ste ulje koristili za pripremanje obroka biljnog porijekla, višak ulja možete da prospete u kompost. Ulje će se sa drugim biljnim otpadom razgraditi i tako ćete sačuvati životnu okolinu. Ipak, treba voditi računa o tome da se ovo može primijeniti samo na ono ulje koje je korišćeno za pripremu hrane biljnog porijekla, nikako ono koje je korišćeno za, recimo, prženje mesa.

Reciklirajte ga

Određene vrste ulja i masti mogu da se koriste više puta. Ukoliko koristite neko od njih nakon što se ulje ohladi procijedite ga kroz gazu i stavite u flašu. Pri sljedećem spremanju obroka možete ga ponovo iskoristiti. Pripazite ipak, da to bude smo ona masnoća koja nije štetna po zdravlje ako se zagrijava više puta.

Sipajte ga u flašu

Ako nakon kuvanja imate višak ulja ostavite ga da se dobro ohladi. Zatim uzmite neku plastičnu flašu koja vam ne treba i polako ulje sipajte u nju. Flašu stavite negdje gdje vam neće smetati i koristite je za odlaganje ulja dok se ne napuni. Potom je dobro zatvorite i bacite u kantu za smeće.

(B92)