Ljekoviti biber - začin koji često koristimo na pogrešan način

Da je biber ljekovit zna se od davnih dana. Osim kao začin hrani, koristio se protiv brojnih bolesti u narodnoj medicini: od artritisa i upala pa do bolje probave. I danas se biber preporučuje za jačanje imuniteta i detoksikaciju, a na stolu, uz so, ima počasno mjesto. I dok so pojačava ukus hrane, biber je čini aromatičnijom i mirisnijom.

Ponekad ga dodajemo rutinski, po navici - ali biber, ako se pravilno koristi jelima, pruža slojevitost i slast pa je korisno izbjeći neke od čestih grešaka.

Koristimo samo biber u prahu

Ako vam je poznat scenarij u kojem najprije dobro zabiberite supu, a potom nemilice kašljete - zamijenite biber u prahu onim mlincem koji će ga grublje usitniti ili se poslužite avanom i gnječite dok ne dobijete željenu veličinu. Uvijek dajte prednost svježe mljevenom biberu, a zrna čuvajte u čvrsto zatvorenom pakovanju kako ne bi izgubio na aromi.

Biramo pogrešnu vrstu

Crni biber ima najintenzivniju aromu i najviše piperina, blagotvorne tvari koja pruža ljutinu. Bijeli biber manje aromatičan i ima lagano slatkast okus, a često se koristi u svijetlim umacima i supama kako ne bi dominirao jelom. Zeleni biber je pikantan, okus mu je svjež i lijepo se kombinuje s đumbirom, lovorom ili cimetom. Često se koristi u azijskoj kuhinji. Ružičasti biber pripada porodici Anacardiacee, a potiče iz Perua. Budući da nije sorta bibera, nego voće ima lagano osvježavajuću notu, a u jelima se često koristi iz dekorativnih razloga. Kajenski biber je sušena čili papričica, sorte koja se zove cayenne pa može zbuniti kuvare koji se s njim još nisu susreli.

Ne koristimo ga dovoljno

Uz malu pomoć bibera u glavnoj ulozi mogu nastati divna jela, poput utalijanskog klasika: spagetti Cacio e Pepe. Špageti sa sirom i biberom jednostavan su specijalitet koji možete pripremiti po ovom receptu. Biber dodajte u kremaste umake za odreske, u smjesu za paniranje, kao i jela od jaja. Odličan je čak i u koktelima ili čokoladnim desertima.

(Ponkufer.hr)