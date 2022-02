Može li vam soda bikarbona stvarno pomoći u izbjeljivanju zuba

Soda bikarbona, odnosno natrijev karbonat, slani je alkalni prah koji ima abrazivna svojstva. Ova svojstva učinkovito uklanjaju naslage na zubima, dajući vam zdrav i sjajan osmijeh.

Soda bikarbona naravno nije najbolji način da vaši zubi budu bijeli, nego morate posjetiti stomatologa.

Soda bikarbona i voda

U zdjelici naspite vodu i sodu bikarbonu pa je promiješajte. U zdjelicu nemojte dodati previše vode, dovoljno je nekoliko kapi da bi napravili pastu. Nakon toga, mješavinu stavite na četkicu ili prstom nanesite i pustite da djeluje dvije do tri minute. Nakon toga usta isperite vodom.

Soda bikarbona i pasta za zube

Ova kombinacija je najjednostavnije rješenje za izbjeljivanje zubi. Na četkicu za zube stavite pastu, a potom na pastu dodajte malo sode bikarbone. Nakon toga samo četkajte zube kao što to i inače radite.

Soda bikarbona i limun

Limun sadrži limunsku kiselinu, koja je prirodno sredstvo za izbjeljivanje. Uzmite pola kašike sode bikarbone i pomiješajte je s pola kašike limunovog soka te napravite pastu za izbjeljivanje zuba. Pranje zuba ovom mješavinom limuna i sode učinit će čuda za vaš osmijeh.

Iako ćete u roku od nekoliko dana možda primijetiti da su vam zubi nešto svjetliji, pravi rezultati biće vidljivi nakon nekoliko sedmica. Ne zaboravite svaki put nakon korištenja sode bikarbone temeljito isprati usta vodom.

Uz to, sodu bikarbonu nemojte držati na zubima duže od dvije minute da ne bi nagrizla zube. Takođe, dugotrajno korištenje paste od sode bikarbone također može dovesti do upale desni. Ako to primijetite, prestanite s tehnikom izbjeljivanja i savjetujte se sa stomatologom.