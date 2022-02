Napravite pitu od limuna, osvježavajuću francusku poslasticu

Francuska je u svijetu poznata po dekadentnim i ukusnim poslasticama, a i sam naziv desert potiče od francuske riječi desservir, što znači počistiti sto.

Brojni francuski deserti osvojili su svijet, slave se vijekovima, a i jedno je sigurno - slaviće se i dalje, a jedan od takvih osvježavajućih deserta je i pita od limuna, lemon tart ili tarte au citron.

Pita od limuna je klasik francuske kuhinje i karakteriše ga savršeni balans kiselkastog nadjeva od limuna i slatkog prhkog tijesta, a najpoznatija verzija ove poslastice dolazi iz Mentona, malog sela na francusko-italijanskoj granici koje je u prošlosti bilo jedino mjesto u Francuskoj gdje su rasli limunovi pa su stoga kreativni Francuzi osmislili recept za pitu od limuna.

Recept

Sastojci:

Tijesto:

225 g glatkog brašna

150 g hladnog maslaca

25 g šećera u prahu

1 jaje

1 kašika vode

Nadjev:

7 jaja

175 ml slatke pavlake

5 limuna, sok i naribana korica

Priprema prhkog tijesta:

Pomiješajte brašno i šećer u prahu s komadićima maslaca. Smjesa mora izgledati kao krušne mrvice. Ovaj dio pripreme tijesta je najdelikatniji. Morate biti brzi kako ne bi previše zagrijali maslac s rukama. Potom u smjesu dodajte jaje i vodu te mijesite dok se tijesto ne skupi u masu. Napravite disk od tijesta. Zamotajte ga u prozirnu foliju i stavite u frižider na pola sata.

Za dalju uspješnu pripremu bilo bi idealno kada biste imali kalup s odvojivim dnom promjera 28 cm. Odvojite donji dio kalupa od prstena. Pobrašnite ga i razvaljajte tijesto na njemu. Bitno je da ga razvaljate oko četiri cm preko ivice baze kalupa. Dijelove tijesta koji prelaze preko ivice baze kalupa presavijte prema unutra kako biste bazu kalupa mogli staviti u prsten kalupa. Ivice tijesta koje ste presavili zatim pažljivo utisnite preko ivice kalupa. Tijesto će prelaziti ivicu kalupa, ali još ga u ovoj fazi nemojte rezati. Tijesto pažljivo izbodite viljuškom na nekoliko mjesta kako se ne bi napirilo prilikom pečenja. Tako pripremljeno tijesto stavite u frižider na pola sata. To će spriječiti da se tijesto skupi tokom pečenja.

Rernu zagrijte na 200 stepeni. Izvadite priređeni kalup iz frižidera. Na tijesto stavite aluminijsku foliju i tjesteninu koji će služiti kao teg. Pecite tijesto 12 do 15 minuta, zatim smaknite foliju, te pažljivo oštrim nožem odstranite viškove tijesta koji prelaze ivicu kalupa. Vratite kalup ponovo u rernu te pecite još 10 do 12 minuta te kada ga izvadite iz rerne ostavite da se potpuno ohladi. Za to vrijeme pripremite nadjev. Smanjite temperaturu rerne na 170 stepeni.

Priprema nadjeva:

U većoj činiji izmutite jaja viljuškom. Dodajte preostale sastojke i miješajte dok se svi sastojci ne sjedine. Smjesu sipajte na pečeno tijesto i pecite 30 do 35 minuta. Bitno je da se nadjev zgusne sa strane, ali i dalje mora biti drhtav u sredini. Ostavite tart da se malo ohladi prije nego što ga izvadite iz kalupa. Premijesite tart na kalup za posluživanje te ga poslužite toplog ili hladnog, ukrašenog po želji.