Ove namirnice nikako ne smijete da podgrijavate u mikrotalasnoj

Mikrotalasna peć je koristan aparat u većini kuhinja, jer za nekoliko minuta možete imati zagrijanu hranu na stolu. Ali nisu baš sve namirnice za mikrotalasnu peć.

U časopisu Journal of the Science of Food and Agriculture, objavljeni su rezultati istraživanja, koji ukazuju na činjenicu da mikrotalasna peć uništava veliki broj nutritijenata koji se nalaze u brokoliju, zelenom povrću i drugim vrstama povrća.

Savjet je da se većina raznovrsnog povrća ipak kuva na pari radi čuvanja zdravih sastojaka.

U mikrotalasnoj peći dozvoljeno je podgrijavanje krompira, ali uz veliki oprez, jer se on može zagrijati samo jednom. Sljedeće grijanje bilo bi štetno za zdravlje, može doći do botulizma, odnosno trovanja.

Takođe, hot dogovima nije mjesto u mikrotalasnoj peći. Prema istraživanjima koja su objavljena u časopisu Food Control, obrađeno meso koje se podgrijava u mikrotalasnoj peći dovodi do oksidacije holesterola, a on je loš za bolesti srca.

Kada je riječ o zaleđenom mesu iz zamrzivača, koje mnoge domaćice stavljaju u mikro-peć da se odledi, treba istaći da je to velika greška. Neki dijelovi zaleđenog mesa, mogu ostati i dalje zaleđeni, a tada nastaju bakterije koje su opasne za organizam.

