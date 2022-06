Pripremite domaću poslasticu, džem od trešanja po receptu naših baka

Sezona je trešanja, a osim u svježem izdanju, ovi crveni slatki plodovi neodoljivi su i u džemu. Parče hljeba namazano džemom od trešanja vraća nas u djetinjstvo, kada smo ovu slasnu kombinaciju rado konzumirali za doručak i večeru, kao i za užinu.

Prednost se uvijek davala džemu napravljenom kod kuće u odnosu na onaj kupovni, a savršeno se slaže uz palačinke ili kao nadjev u kolačima.

A i danas se radujemo kada u domu nađemo teglu džema napravljenog po recepturi naših baka. Trešnje ovih dana možemo pronaći na tržnicama i u prodavnicama, a oni srećni ih imaju i u svojim baštama, te je vrijeme da se napravi džem po receptu koji ne oduzima previše vremena, a koji i naše bake koriste od davnina. Ukus trešanja, šećera i limuna, bez konzervansa, spaja se u ovoj savršenoj poslastici.

Recept

Sastojci:

1 kg trešanja (sorta po želji)

oko 600 do 700 g šećera (u zavisnosti od toga koliko je voće slatko)

sok od pola limuna

cimet (po želji)

Priprema:

Prvo očistite trešnje od košpica, zatim ih stavite u šerpu u kojoj ćete kuvati džem i pospite ih šećerom. Najbolje je sipati oko 300 do 400 grama šećera. Prekrijte voće i ostavite da odstoji neko vrijeme, a najbolje preko noći. Sutradan prelijte voće sokom od pola limuna i stavite na tihu vatru da se kuva. Ako smatrate da treba, možete dodati preostalu količinu šećera. Ostavite da lagano kuva te skidajte pjenu koja se pojavljuje tokom kuvanja. U međuvremenu sterilišite tegle u rerni. Kada je džem gotov, sipajte ga u vrele tegle pa ih dobro zatvorite. Zatim ih poredajte u veću šerpu, na čije dno ste stavili kuhinjsku krpu. Nalijte šerpu vodom tako da tegle u vodi budu do oboda poklopca i ostavite na tihoj vatri da provre 10 do 15 minuta. Zatim ih ostavite da se potpuno ohlade i odložite ih na hladno mjesto.