Recepti za domaći sladoled: Omiljena poslastica za ljetne vrućine

Sladoled se može jesti tokom cijele godine, ali najveće uživanje u njemu zasigurno je tokom ljetnih mjeseci na plaži, uz bazen ili u parku za vrijeme vrućina.

Desert koji će priuštiti i najveće gurmanske askete užitak je koji aktivira naše endorfine. No, sladoled nije samo čarobna poslastica, on je i hranjiva namirnica, stoga ipak treba discipline!

Što se recepta za sladoled tiče, on se sastoji pretežno od žumanjaka, šećera i slatke pavlake. To je osnova i tome možete dodati čokoladu, voće, kokosovo mlijeko, keks, karamel… Mogućnosti su beskonačne.

Dobra je vijest da ih možete napraviti sami. Donosimo nekoliko recepata kako biste uvijek imali zalihu u svom frižideru.

Savršeni kremasti sladoled od čokolade s trikom za hlađenje

Sastojci:

3 žumanjka

50 g šećera

125 ml vode

300 ml slatke pavlake

150 g čokolade s 50-60% kakaoa

Dodatno:

2,5 l vode

250 g soli

Priprema:

Proces hlađenja:

Kod izrade domaćih sladoleda uvijek se nailazi na isti problem - kristaliće leda koji nastanu u procesu zamrzavanja. Naime, stvar je u tome da se kristalići mogu izbjeći ako se sladoled hladi na isparavan način - i to brzo.

Dan prije nego što počnete da pripremate sladoled napravite slanu kupku - pomiješajte vodu i so i stavite u zamrzivač. Na površini će se stvoriti sloj leda koji prije upotrebe razbijete kuvačom i dobićete vodu pomiješanu s komadićima leda.

Za sladoled kuvajte šećer i vodu dok ne dobijete sirup - oko 10 min. Prvo se kuva lagano dok se šećer ne otopi, a zatim se vatra pojača da sve vrijeme krčka. Kada kašičicom zagrabite sirup, on treba kapati, a zadnja kap koja pada s kašičice treba formirati nit - tada je sirup gotov. U međuvremenu žumanjke dobro izmiksajte, slatku pavlaku umutite u meki šlag, a čokoladu otopite.

Kad je sirup gotov, dok mikser radi, sipajte ga u žumanjke s velike visine, u tankom mlazu. Miksajte dok ne dobijete gustu smjesu nalik mousseu - tada su žumanjci gotovi.

U njih špatulom umiješajte prohlađenu otopljenu čokoladu, a zatim i mekani šlag. Smjesa mora biti skroz hladna.

Sad na red dolazi posuda s vodom i ledom - u nju uronite posudu s kremom. Ostavite da stoji nekoliko minuta, a zatim pokupite kremu s rubova posude, vidjećete da se već stisnula. To napravite nekoliko puta i kad dobijete (za 5-6 minuta) gustu kremu koja se počela zamrzavati, izmiksajte je mikserom 2-3 minuta dok se malo ne poveća u volumenu i još malo stisne. To je to, vadite zdjelu iz kupke i stavite sladoled u zamrzivač dok se ne stisne.

Sladoled od jagoda

Sastojci:

700 g jagoda

100 g šećera

250 g grčkog jogurta

260 g slatke pavlake

Postupak:

Operite jagode, izvadite stabljiku i narežite ih na kockice. Stavite ih u veću zdjelu pa dodajte jogurt i šećer, dobro promiješajte i ostavite da odstoje oko dva sata.

Potom izgnječite jagode alatom za drobljenje krompira. Dodajte šlag i zasladite.

Dobro promiješajte i prebacite pripravak sladoleda od jagoda u posudu s poklopcem i odnesite ga u zamrzivač. Jednom kad stavite sladoled u zamrzivač, sjetite se svakog sata na početku i otprilike svakih pola sata kada se gotovo smrznuo promiješati ga lopaticom.

Domaći sladoled od lavande, meda i maskarpone sira

Sastojci:

4 bjelanjka

3/4 šoljice bijelog šećera

2 kašičice meda

1,5 šoljica punomasnog mlijeka

1/2 šoljice slatke pavlake

1 šoljica maskarponea

2 kašičice mljevene lavande

Priprema:

U zdjeli prvo dobro izmiksajte bjelanjke i šećer. U lonac stavite mlijeko i slatku pavlaku. Dodajte med. Kuvajte na laganoj vatri dok ne počne ključati. Sklonite s vatre, izlijte u hladan lonac, dodajte bjelanjke, promiješajte i vratite na vatru. Kuvajte na srednje jakoj vatri, neprestano miješajući dok se smjesa ne počne lijepiti za kuvaču, 5-6 minuta. Sklonite s vatre i izlijte u drugi lonac, poklopite i pustite da po loncu teče hladna voda.

Umiješajte lavandu i maskarpone i dobro promiješajte. Pustite da stoji oko 20 minuta. Smjesu stavite u plastičnu posudu, pokrijte i pustite da stoji u zamrzivaču najmanje jedan sat.