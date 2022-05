Kako da prepoznate da li su biljke previše zalivene

Kada biljka nema dovoljno vode, ona počinje da se suši, ali cvijeće i ukrasno bilje propada i kada pretjeramo sa zalijevanjem, što iz iskustva znaju domaćice koje imaju zelene i cvjetne ljubimce.

Iskusne žene, koje godinama sade cvijeće što ono balkonsko, što ukrasno, kućno podijelile su svoje iskustvo i otkrile kako da prepoznate da li je vaša biljka previše zalivena.

Različite biljke imaju različitu potrebu za vodom, pa je važno znati kada bi koju trebalo zalijevati. Pretjerano zalijevanje može da prouzrokuje truljenje korijena, što može da dovede do toga da biljka potpuno propadne. Ono što je važno, jeste da reagujemo na prve znakove upozorenja nam biljka šalje.

Evo nekoliko jasnih znakova po kojima ćete prepoznati da ima više vode nego što joj je potrebno.

Ako je zemlja unutar saksije vlažna na dodir

Može vam se učiniti da je zemlja na površini suva i da je potrebno zaliti biljku. Prije nego što to uradite, provjerite vlažnost zemlje na većoj dubini, tako što ćete prstom razgrnuti zemlju i vidjeti da li je mokra. Ukoliko je vlažna, nemojte zalijevati biljku. Svaka saksija i žardinjera trebalo bi da ima rupu na dnu kako bi se višak vode odlijevao.

Listovi žute

I kada se biljka suši zbog manjka vode, ali i kada je previše zalivana, njeni listovi počinju da žute. I kod ove situacije najpouzdaniji način je da provjerite zemlju unutar saksije, na većoj dubini, prstom i vidite da li biljka ima dovoljno vlage.

Mekana stabljika biljke

Sigiran znak da ste pretjerali sa zalijevanjem je, ako stabljika biljke postane mekana i gnjevaca. Ukoliko to uočite, odmah prestanite da dolijevate vodu u saksiju, jer je to alarm da je biljka ugrožena i da će vrlo brzo početi da truli što će dovesti do njenog izumiranja.

Invazija insekata

Iskusni uzgajivači cvijeća kažu da komarci, ali drugi insekti napadaju biljku, ako je mnogo zalivena. Oni vole vlagu, pa ako ih primijetite da se "motaju" u blizini vaših zelenih ljubimica, to je znak da bi trebalo da smanjite zalijevanje.

(Telegraf.rs)