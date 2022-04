4 stvari koje nikako ne treba da radite u Amsterdamu

Kao i bilo gdje, postoje neke stvari koje treba imati na umu kada posjećujete nizozemsku prijestonicu. Mnoštvo vodiča i Google pretraga vam može reći šta treba da uradite i pokazati lokacije koje treba da vidite. Ova lista je malo drugačija. Evo četiri stvari koje ne treba raditi u Amsterdamu.

1. Ne slikajte žene u izlozima

Jedan od najpopularnijih kvartova koji turisti posjećuju u Amsterdamu je De Valen, zloglasni kvart crvenih svetiljki. Kao najstarija oblast u gradu, prepuna je istorijske arhitekture, živopisnih kanala i kaldrmisanih uličica. Ali to nije ono što privlači turiste. Oni su ovdje da pogledaju salone prostitutki koje su izložene poput robe na pijaci. Neki samo žele da se zagledaju u sablasni spektakl svega toga. Među zainteresovanim kupcima ćete vidjeti čopore pijanih momaka, radoznale parove, gomilu. Gledajte, ali ne slikajte djevojke koje rade. To je ovdje strogo zabranjeno. Ako vas uhvate dok to radite, možete ući u sukob.

2. Nemojte da pogriješite plava svjetla u kvartu

Nije veliki šok to što je De Valen poznat kao kvart crvenih svetiljki, jer su kabine za seks bukvalno osvijetljene crvenim svjetlima. Međutim, možda ćete primijetiti da je nekoliko prozora okupano plavim svjetlom. To ukazuje da je transrodna seksualna radnica iza stakla. Nisu svi kupci toga svjesni, a neki dobijaju malo više nego što očekuju od svog iznenađenja. Međutim, ako tražite takvo iskustvo, idite ka plavom svjetlu.

3. Nemojte da palite cigaretu u kafiću

Neki posjetioci su iznenađeni kada otkriju da, iako možete legalno da zapalite džoint u kafeu u Amsterdamu, ovdje ne možete da pušite cigaretu u javnim zatvorenim prostorima. Marihuana može, ali ne može duvan. Neka mjesta zatvaraju oči na ovo, a nekoliko njih je odredilo mjesta za pušenje udaljena od drugih korisnika. Međutim, mnogi drugi sprovode pravilo zabrane pušenja kaznama.

4. Ne prihvatajte kolačiće od stranaca

Postoji poznata ulična prevara u kojoj će vam neki prijateljski raspoloženi stranac ponuditi primamljiv kolačić. Često je to lijepa djevojka, simpatičan dječak ili baka koja vas očara pa pomislite da je to jednostavno njihovo gostoprimstvo. Međutim, pečena poslastica sadrži neke lukavo podmetnute sastojke i dok ste u stanju omamljenosti, vaše dragocjenosti su nestale. Slične prevare kao što je ova dešavaju se širom svijeta, ali ova je specijalna amsterdamska i zato treba biti na oprezu. Samo slijedite mamin standardni savjet i ne prihvatajte slatkiše, ili druge poslastice, od stranaca.

(B92)