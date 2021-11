Ispijanje alkohola na prazan stomak je gore nego što mislite

Kolege vas poslije posla pozovu na piće i vi preskočite ručak ne misleći mnogo kako će alkohol uticati na prazan stomak. I mada je previše alkohola uvijek loša ideja, posebno treba voditi računa o tome kako alkohol djeluje na prazan stomak.

U tom slučaju alkohol zapravo projuri kroz želudac i ide do tankog crijeva. Tamo se odmah apsorbuje u organizam kroz epitelne ćelije, one ga dalje vode do kapilara, odakle venama nastavlja da putuje kroz tijelo i mozak, a na kraju završava u jetri.

Kako hrana utiče na alkohol

"Ima istine u izreci da bi prije izlaska trebalo popiti čašu mleka. Ne mora to baš da bude mlijeko, ali sve što oblaže želudac i miješa se s alkoholom usporiće njegovu apsorpciju u organizmu", kaže dr Džordž F. Kub, direktor američkog Nacionalnog instituta za zloupotrebu alkohola i alkoholizam, pišu na sajtu livestrong.

Zapravo, studija časopisa BMJ iz 2005. pokazala je da hrana usporava brzinu apsorpcije alkohola do 75 odsto.

To je sve zahvaljujući svojevrsnom ventilu koji se nalazi između želuca i tankog crijeva. Naime, taj "ventil" se zatvara kada probavljate obrok kako bi hrana ostala u želucu gdje želudačna kiselina može da ga razgradi. Kada se taj pilorični sfinkter zatvori, alkohol ne može odmah da uđe u tanko crijevo. Zbog toga se mnogo sporije apsorbuje u krvotoku.

Moguće nuspojave

"Vjerovatnije je da ćete brže osjetiti efekat alkohola ukoliko ga uzimate na prazan želudac", kaže dr Marvin Sajn, direktor integrativne gastroenterologije na Institutu za integrativno zdravlje Susan Samueli na UC Irvine.

Takođe, dr Kub objašnjava da bi, kad biste pili natašte, nivo alkohola u krvi prikazan krivuljom izgledao poput strme litice, a kad ste siti, nalik je blagom nagibu.

"Ako alkohol uzmete na potpuno prazan želudac, to je najbliže onom kao da ste ga ubrizgali u venu jer u tom slučaju on ide pravo u krvotok. Bićete mnogo više opijeni jer se sve apsorbuje odjednom", kaže dr Sajn.

Nažalost, mladi često piju na prazan stomak baš u želji da se što prije opiju. Ne razmišlaju da su tada mogući brojni problemi, pa je vrlo vjerovatno da će im se magliti pred očima, da će im biti muka, moguće je da će povraćati, poremetiće se motoričke sposobnosti, a vrlo su vjerovatne i promjene rasploženja.

"Ako nivo alkohola u krvi brzo raste, moguće su ove nuspojave", objašnjava dr Kub.

Intoksikacija alkoholom nastaje ako je nivo u krvi 0,08 ili više, a do te brojke ćete svakako brže stići ako budete pili a da prije toga niste ništa jeli.

Dr Sajn podsjeća i da alkohol može da nam pomuti moć rasuđivanja, pa lako možemo da nastavimo da pijemo i pređemo granicu znatno brže i neosjetnije ako pijemo gladni.

Problemi sa želucem

Nije tajna da pijenje alkohola može da izazove gastritis.

"Što je veća koncentracija alkohola u tijelu, veći je rizik od gastritisa. A on može da ošteti sluznicu želuca, što može da izazove unutrašnje krvarenje", navodi dr Kub i dodaje da u teškim slučajevima to može da ugrozi život.

Dr Kub kaže i da brzo i prekomjerno pijenje, posebno na prazan stomak, kao i pića sa velikim procentom alkohola jesu faktori koji povećavajući rizik od oštećenja sluznice i upale, a ako povraćate od previše pića, i to može da ošteti želudac.

Raste rizik od raka jednjaka

"Utvrđeno je da konzumiranje alkohola doprinosi raku jednjaka i rizici su vjerovatno još veći ako pijete na prazan želudac", objašnjava Kub.

Alkohol slabi donji sfinkter jednjaka, mišića između jednjaka i želuca koji radi kao ventil jer spriječava da se hrana i kiselina vrate, ali i sam alkohol takođe može da ošteti jednjak.

Kako ublažiti posljedice

Jedno piće na dan – Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporučuju da se unos alkohola ograniči na jedno piće dnevno za žene, a dva za muškarce. Ipak, dr Kub kaže da gornja granica treba da bude pola čaše za žene, a jedno piće za muškarce ako ne jedu.

Lagano – Vaša jetra može da obradi oko pola čaše alkohola na svakih sat vremena, dodaje Kub.

Osluškujte tijelo – Ako vas zaboli glava ili primjetite da vas piće hvata, ne igorišite te znakove upozorenja već prikočite i pojedite nešto, kaže Kub.

