Kako izliječiti urinarnu infekciju prirodnim putem

​Infekcije urinarnog trakta utiču na cjelokupan urinarni trakt, uključujući uretru, bešiku, vaginu, bubrege i uzrokovane su bakterijama.

Problem je praćen neprijatnim simptomima koji izazivaju nelagodnost i smanjuju kvalitet života. Kako se liječe infekcije urinarnog trakta?

Simptomi infekcija urinarnog trakta uključuju neprijatan osjećaj u donjem dijelu stomaka, često mokrenje i osjećaj pečenja nakon mokrenja. Ako se ne liječi, infekcija se širi na bubrege i dovodi do ozbiljnih komplikacija.

Infekcije mokraćnih puteva

Medicina preporučuje liječenje infekcije urinarnog trakta antibioticima. Ali u ovom slučaju povećava se rizik od razvoja otpornosti na lijekove ove grupe. Pored toga, antibiotici uništavaju korisnu mikrofloru u tijelu. Zbog toga se i prirodni lijekovi koriste za liječenje infekcije.

Znaci urinarne infekcije

Bol, osjećaj pečenja tokom mokrenja.

Česta potreba za korišćenjem toaleta.

Mala količina urina prilikom mokrenja.

Zamućen urin.

Loš miris urina.

Bol u predjelu karlice.

Nelagodnost / bol u donjem dijelu stomaka, u leđima (ispod rebara).

Krv u urinu.

Niska tjelesna temperatura (ispod 36 ° C).

Mučnina / povraćanje, bol u leđima, bočni bol, bol u preponama.

Uzroci urinarne infekcije

U 90% slučajeva infekcije urinarnog trakta izazivaju bakterije ešerihija koli. Ove bakterije žive na koži i crijevima i to je normalno. Ali kada mikroorganizmi uđu u uretru i tamo počnu da se razmnožavaju, to dovodi do infekcije.

Ešerihija koli se vezuje za unutrašnjost bešike sitnim prstima i može da putuje do uretre i bubrega. Ove bakterije se čvrsto drže na površini urinarnog trakta i teško se isperu urinom. Kada ešerihija putuje iz bešike do bubrega, izaziva infekcije bubrega.

Liječenje urinarne infekcije

Blaga infekcija mokraćne bešike može se očistiti sama od sebe bez terapijske intervencije. Ako problem ne nestane sam od sebe, uljučuju se antibiotici.

Liječenje urinarne infekcije prirodnim lijekovima

Ispijanjem tečnosti ispirate patogene bakterije iz bešike.

Brusnice, borovnice, a posebno njihovi sokovi i čajevi sadrže jedinjenja koja sprečavaju bakterije koje izazivaju upalu urinarnog trakta da se zalepe za sluznicu bešike i urinarnog trakta.

Bijeli luk: uništava patogene bakterije.

Probiotici. Bakterije mliječne kiseline potiskuju aktivnost patogenih bakterija, gljivica i vraćaju zdrav odnos crijevne mikroflore.

Izbjegavajte kofein, alkohol i začinjenu hranu.

Izbjegavajte seksualne odnose.

Obratite pažnju na svoje navike u ishrani jer što manje ugljenih hidrata, šećera i konzervansa jedete, to bolje.

Topla kupka 15-20 minuta.

