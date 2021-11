Kako pomoći sebi kod napadne migrena

Pored intenzivne glavobolje ljudi osjećaju i niz drugih simptoma. Migrene mogu biti praćene mučninom, osjetljivošću na zvuk i svjetlost i povraćanjem, u zavisnosti od težine napada.

Ako niste sigurni da li imate glavobolju ili migrenu, jednostavan način da napravite razliku između njih je da odredite gdje se bol nalazi. Glavobolja se osjeća na više mjesta u vašoj glavi, dok migrene obično prouzrokuju bol iza vaših očiju. Za migrenu ne postoji jedan određeni lijek, ali možete nekim "podešavanjima" okoline da ublažite simptome.

Uspostavite mirno okruženje čim migrena počne

Većina onih koji pate od migrene imaju prepoznatljive okidače. Ovo su najraniji znaci predstojeće migrene, pa biste bar tih nekoliko stvari mogli da kontrolišete i umanjite bol. Okidači se razlikuju od osobe do osobe, ali mogu da uključuju bilo šta, od stresa i dehidracije do promjena barometarskog pritiska do nepravilnog rasporeda spavanja ili previše kofeina, piše The List.

Najbolje je da preduzmete korake da ih izbjegnete kad god možete, ali ako je vaša migrena već pokrenuta mogli biste na nekoliko načina da pomognete sebi.

Prva stvar koju možete da učinite da se oslobodite migrene je da uspostavite mirno okruženje. Ugasite svjetla u spavaćoj sobi, navucite zavjese i pokušajte da se opustite ili spavate ukoliko možete.

Neki ljudi imaju osjetljivost na zvukove, i u ovim slučajevima, najbolje je da izbjegavate muziku kada stvarate mirno okruženje. Ako možete da tolerišete zvukove tokom migrene, puštajte umirujuću muziku ili ambijentalne zvukove na niskoj jačini dok ležite.

Dodaci mogu biti korisni

Kada imate migrenu, određeni suplementi mogu da budu korisni u smanjenju bola. Prema Medical Nevs Todai, pacijenti koji pate od migrene često imaju nizak nivo magnezijuma.

Dodatni suplementi, kao što su vitamin E, riboflavin i vitamini B, takođe se preporučuju ljudima koji pate od migrene.

(Magazin Novosti)