Pomoću kojih trikova možemo da održimo zdrave navike tokom praznika

U vrijeme praznika smo veoma zauzeti i pravimo praznične trpeze, okupljamo čitavu porodicu i planiramo poneko zajedničko putovanje. Zbog brojnih obaveza, teško se održavaju fitnes i nutritivni ciljevi ali to ne znači da je i nemoguće.

Planirajte unaprijed

Napravite agendu: Radite nešto lagano u nedjelji oporavka od vježbanja, kao što je povremeno dizanje malih tegova ili vježbanje sa elastičnim trakama;

Odredite prioritete u hrani: Kada jedete nešto nutritivno bogato i od čega ste siti umjesto da pojedete ogroman obrok, to je odličan način da se držite svojih nutritivnih ciljeva. Izbegavajte preskakanje obroka, posebno doručka. Ljudi često zaborave da jedu u vrijeme praznika, ali to može dovesti do pada šećera u krvi što proizvodi veliku glad, stres i probleme sa spavanjem. Postarajte se da jedete konzistentnije.

Isplanirajte izgled svog tanjira

U okviru svog obroka, jedite prvo hranu bogatu nutrijentima kao što su voće i povrće, zatim dodajte žitarice od cijelog zrna i mršave proteine. Ovo će pomoći da ne zaboravite ni na jednu važnu namirnicu.

Saopštite svoje obaveze

Razgovarajte sa svojim prijateljima i porodicom o svojim obavezama, i to će pomoći pri izbjegavanju neprijatnih pitanja i konverzacija o vašim izborima. Kada unaprijed pripremite svoje prijatelje i porodicu, oni će vas podržati. Možda će se ponuditi i da vam se pridruže!

Zapamtite, nije "sve ili ništa"

Nemojte pasti u zamku vjerovanja da niste uspijeli ako se niste držali svog plana savršeno. Zdraviji način razmišljanja se fokusira na dugoročno zdravlje. Ovo ne znači savršenstvo, već prilagođavanje kako zahtjevaju godišnja doba, pa i praznici.

Jedite svjesno

Kada jedete svjesno, to vam može pomoći da više uživate u hrani. Ipak, i kada odlučite da uživate u hrani svjesno, mozgu je potrebno vremena da vam kaže da ste siti. U redu je da sačekate malo između porcija, da biste dobili preciznije informacije šta vam telo traži.

Budite aktivni zajedno

Ohrabrite druge i povećajte svoje kretanje tokom praznika tako što ćete učestvovati u aktivnostima koje će vam pokrenuti srce kao grupi. Planirajte šetnju nakon večere, prijavite se za prazničnu trku ili se igrajte napolju sa djecom.

Pripremite nutritivno bogat obrok

Jednostavan način da kontrolišete svoje izbore u hrani jeste da donesete ili pripremite nutritivno bogat obrok koji ćete podijeliti. Obiman, bogat obrok će pružiti vitamine i minerale, držeći vas sitim.

Neka san bude prioritet

Spavanje je glavno kada je riječ o održavanju ostalih dobrih navika. Uz manjak sna, druge odluke postanu izazovnije. Preporučuje se 7-9 sati sna svako veče, čak i tokom praznika. To će vam pomoći da smanjite stres i držati vas zdravim na više nivoa.

Odvojite vrijeme da se oslobodite stresa

Praznici mogu da budu stresni, a briga o sebi pomoći će vam da se bolje ophodite i prema sebi, i prema drugima. Probajte da vježbate, meditirate ili da idete u šetnju. Kažite drugima da vam treba vrijeme za sebe, to je potpuno razumljivo. Objasnite da ćete se osjećati mnogo bolje poslije nekog vremena kako biste se oslobodili stresa, pa ponudite da učestvujete u društvenoj aktivnosti kad se vratite u akciju.

(Magazin Novosti)