Urme, "slatkiši prirode" - važni razlozi da se uključe u ishranu

Urme se drugačije nazivaju "slatkišima prirode" jer su poznate po svojoj slatkoći, što ih čini odličnom užinom ili zamjenom za bijeli šećer u receptima. One takođe obezbjeđuju antioksidanse, vlakna kao i brojne hranljive materije.

Kalijum

Urme sadrže kalijum, jedan od najvažnijih minerala prisutnih u ljudskom tijelu. On reguliše ravnotežu tečnosti, kontrakcije mišića i nervne signale. Kada je nivo kalijuma nizak, to utiče na glavne tjelesne funkcije, što dovodi do niskog nivoa energije, grčeva u mišićima i fizičkog i mentalnog umora.

Urme sadrže vlakna

Vlakna su ključna u regulisanju digestivnog sistema i održavanju normalnog zdravlja crijeva. Dnevni preporučeni unos dijetalnih vlakana je 25 do 30 grama, piše Real Simple.

Urme sadrže magnezijum i bakar

Magnezijum je važan mineral za ljudsko tijelo i mozak. On reguliše funkciju mišića i nerava, nivo šećera u krvi i krvni pritisak. Takođe je ključan za sintezu proteina u tijelu. Bakar pomaže da vaše tijelo dobije dovoljno gvožđa. Zajedno s magnezijumom omogućuju tijelu da formira crvena krvna zrnca. Bakar takođe pomaže da se održe zdrave kosti.

Urme su dobar izvor vitamina B

Vitamin B6 pogoduje centralnom nervnom sistemu i metabolizmu. Funkcioniše tako da pretvara hranu u energiju i pomaže u proizvodnji serotonina i dopamina. Vitamin B6 je jedan od osam ključnih vitamina B koji su važni u podržavanju pravilnog funkcionisanja ćelija. Kada nivo vitamina B6 padne, ljudi reaguju osipom na koži, oslabljenim imunološkim sistemom, niskim nivoom energije...

(Magazin.novosti.rs)