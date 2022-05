5 kreativnih ideja kako da proslavite dječji rođendan sa što manje novca

Proslave dječjih rođendana postale su kao i mnogo toga, skoro stvar prestiža, pa mnogi roditelji se čak zadužuju da bi usrećili djecu nekom prigodnom zabavom. Igraonice nude razne sadržaje, ali cijene nisu uvijek pristupačne, pa ima onih koji nisu u mogućnosti da na ovaj način obilježe taj poseban dan za svako dijete. Na kraju, stvar je i kreativnosti i originalnosti, ne samo finansija.

Međutim, ukoliko malo uključite maštu i kreativnost u igru, bićete u prilici da napravite zabavu kakvu će pamtiti svi mališani i na kojoj će se bolje provesti nego u bilo kojoj igraonici.

Organizacija proslava na otvorenom je naročito moguća za djecu koja su rođena tokom proljećnih i ljetnjih mjeseci, a uživanje koje ćete im prirediti ostaće nezaboravna uspomena i za njih, ali i za njihove drugare.

U rođendanima, koje ćete zajedno organizovati, uživaćete i vi i djeca. Donosimo vam pet ideja kako da na kreativan način i uz male investicije proslavite dječji rođendan.

1. Zemlja Rođendanlija

Ukoliko vam je dijete rođeno između maja i oktobra, možete da izaberete neki prijatan dan koji je blizu njegovog pravog datuma rođenja kako biste organizovali rođendan. Vodite računa o tome da drugari mogu da dođu, kada je, recimo, riječ o ljetnjem raspustu.

Ako živite u kući sa dvorištem, imate taj benefit da lako možete da organizujete ovakav rođendan. Ako, pak, živite u stanu, i tu je situacija rešiva. Izaberite najbliži park ili gaj.

Napravite od kartona zlatnu krunu i njome krunišite svoga mališana, slikajte ga, izradite slike, pa napravite od njih pozivnice za drugare.

Naslovite ih: "Kralj / kraljica (ime djeteta) vas poziva na proslavu svog rođendana". Uobičajeno ih popunite brojem djetetovog rođendana, datumom i vremenom održavanje zabave. Za mjesto stavite Zemlja Rođendanllija i adresu na kojoj će se slaviti rođendan. Već ovaj prvi korak oduševiće vašeg mališana i daće mu osjećaj posebnosti.

Pošto rođendan organizujete u prirodi, bilo da je u pitanju park, šumica ili dvorište, ukrasite adekvatno taj prostor i izaberite jednu posebnu stolicu na kojoj će sjedeti slavljenik. Organizujte skriveno mjesto na koje ćete staviti sve poklone koje dijete dobije, ali tako da ih ono ne vidi.

Možete da dogovorite sa roditeljima drugara da vam poklone daju dan ranije. Poklone spakujte u kutiju ili još bolje, ako imate, neki stari kofer ili starinski kovčeg. Oni će na proslavi imati funkciju "skrivenog blaga".

Kada se djeca okupe i rođendan počne, organizujte potragu za skrivenim blagom. Idealno je ako imate nekog prijatelja ili prijateljicu koji svira neki instrument i koji je voljan da se igra sa vama. On bi trebalo da ima ulogu šumske vile ili vilenjaka koji će djecu presreti na putu u potrazi za blagom i koji će im asocijacijama kroz pjesmice ili kroz pričice pomoći da nađu "kovčeg". Kada stignu do cilja, radost će biti nevjerovatna. Prethodno im objasnite da sve blago koje pronađu pripada kralju, odnosno kraljici, djetetu koje slavi rođendan i da je to poklon za njega.

Kada se vrate i sjednu na predviđeno mjesto za posluženje, dijete slavljenik bi trebalo da sjedi u za to posebno predviđenoj stolici.

Ostatak rođendana djeca mogu da provedu tematski ili uz neke druge igre, ali budite uvjereni da će vaše dijete pamtiti to kao jednu od najljepših proslava. Ovakvi rođendani zanimljivi su djeci od predškolskog uzrasta do 10. rođendana.

2. Žurka sa crtanjem

Jedna od onih proslava koja je takođe prilagođena djeci mlađeg uzrasta jeste žurka sa crtanjem. Manja djeca vole da se igraju bojama i da se prljaju. Napravite table sa bijelom pozadinom. Za to je najbolji bijeli hamer papir i drvena podloga na kojoj će stajati, pošto platna za slikanje nisu baš tako povoljna.

Kupite tempere i spremite im sve potrebne rekvizite, poput paleta, četkica i posuda sa vodom. Organizujte takmičenje. Dajte im temu koju bi trebalo da nacrtaju. Ukoliko su vam gosti trogodišnjaci ili četvorogodišnjaci, onda neka to bude "crtanje" tako što će otiske šaka ostavljati na papiru.

Izaberite žiri od starije djece na rođendanu ili od nekoliko odraslih i proglasite pobjednika. Smislite sitne poklone za prva tri mjesta. Postarajte se da pobjednikom, ipak, proglasite slavljenika, jer je to njegov dan.

3. Kviz, takmičarska zabava

Imate mogućnost da rođendan pretvorite i u veliko takmičenje. U ovakvim zabavama najviše uživaju djeca školskog uzrasta. Ako rođendan slavite u stanu, podijelite družinu gostiju na dvije grupe i organizujte kviz znanja. Pitanja neka budu u skladu sa dječjim starosnim dobom. Napravite medalje od papira, kojim ćete odlikovati pobjednike kviza.

U igrice koje djeca obožavaju, a koje su takođe edukativne, a prilagođene i zatvorenom prostoru spadaju i asocijacije.

Ukoliko imate mogućnost da rođendan pravite napolju, organizujte ekipna takmičenja u nadvlačenju konopca, skakanju u džakovima ili "muzičkim stolicama". Kupite konopac i podijelite drugare u dvije grupe, pa ih pustite da se takmiče u nadvlačenju. Zanimljivo će im biti i skakanje u vrećama, za šta će vam biti potrebni džakovi koje možete da kupite u bilo kojoj farbari. Igra "muzička stolica" možda spada u one igrice koje su njima najduže zanimljive. Mogu da plešu pojedinačno ili u paru. Pobjednik je onaj ko ostane do kraja. Muziku za ovu igru prilagodite godinama djeteta i interesovanjima.

Na kraju, naravno, dodijelite nagrade najboljima.

4. Pidžama parti

Ukoliko imate dovoljno prostora u kući ili stanu, da možete da primite malo društvo od nekoliko djece na spavanje, organizujete jednu od legendarnih pidžama žurki za pamćenje. Jedna stvar koja je obavezna jeste da prije ovakve proslave utanačite sa roditeljima malih gostiju plan.

To zbog prirode rođendana neće moći da bude veliki skup, što će vam omogućiti odličnu atmosferu za pričanje priča, igranje različitih društvenih igara u krevetu, ali i recimo pretvaranje igre "muzička stolica", koju smo već spomenuli, u "muzički krevet".

Za uzrast od 11 odnosno 12, 13 godina dozvolite im da naprave diskoteku ili žurku, tako što će sami izabrati di-džeja među njima i puštati muziku koja im se sviđa.

Da rođendan svog djeteta učinite nezaboravnim dajte slavljeniku i gostima priliku da zajedno pripremaju večeru li doručak.

Ukoliko se odlučite da spremaju večeru, jedna od boljih ideja je da kupite gotovo tijesto za pice i ostale potrebne sastojke, pa im dozvolite da sami spreme obrok kojim će se počastiti. Za ovakve rođendane imajte na umu da bi trebalo da u kući imate dovoljno prekrivača za sve goste koji će prespavati.

5. Kampovanje za tinejdžere

Dok su djeca manja, čini se, lakše ih je zabaviti i obradovati nekim kreativnim idejama za rođendane. Ali, kada već dođu u uzrast starijih razreda osnovne škole, malo je toga što može da probudi njihovu znatiželju da na drugačiji i originalan način slave rođendan. U tom uzrastu većina njih bira da društvo vodi u bioskop ili po raznim igraonicama prilagođenim njihovom uzrastu.

Međutim, ako im ponudite da umjesto toga rođendan proslave kampovanjem u prirodi, malo je onih kojima se ova ideja neće svidjeti.

Možete da iznajmite nekoliko šatora i odlučite se na cjelodnevno kampovanje za tinejdžere u obližnjoj šumi ili pored nekog jezera. Trudite se da lokacija ne bude daleko, da bi do nje mogli da stignete pješice i da je dozvoljeno pravljenje roštilja. Neka vaše dijete pozove društvo, mjesto okupljanja može da bude vaša adresa, u prepodnevnim satima. Ponesite opremu za kampovanje, kao i sve što vam je potrebno za pravljenje roštilja.

Organizujte cjelodnevno druženje za vašeg tinejdžera i njegove drugare, tako što ćete im pružiti priliku da uživaju u prirodi i sami spreme hranu, uz vaš nadzor. Povedite i vi svojih nekoliko prijatelja, pa organizujte druženje kako biste i sami uživali, ali da biste se i djeci, ako bude potrebe, "našli pri ruci", prenosi Ona.rs.