Blizanke sa Havaja rajska ostrva zamjenile za Banjaluku

BANJALUKA - Šesnaestogodišnje bliznakinje sa Havaja, Antonela i Nadia, trenutno žive u Banjaluci.

Antonelu i Nadiu Karlini put je, s dalekih Havaja, doveo u Banjaluku. Ovdje borave sa svojom porodicom, a zbog poslovnog angažmana njihovog oca, Banjaluka im je dom na devet mjeseci.

"Kada sam došla ovdje, letjele smo tri dana i bila sam jako umorna kada sam stigla, zato je jedina stvar koju sam vidjela u tom trenutku aerodrom. Kada smo sjele u taksi, mogla sam da čujem taksistu kako priča i pomislila "ovaj jezik zvuči stvarno super", kaže Antonela Karlini.

O tome kakvi su domaćini naši ljudi čuje se nadaleko. Gostoprimstvo i toplina neraskidiv su dio svakog susreta, bilo sa starim prijateljima ili sa onima koji će to tek da postanu.

"Ono što sam ja primijetila su školarci. Stigli smo u neko čudno vrijeme ovdje i vidjela sam djecu sa školskim torbama na leđima na autobuskom stajalištu. To mi je bilo jako čudno jer u Americi imamo raspored takav da časovi traju od 8 ujutru do 3 poslije podne, ali ovdje nije tako. Ovdje je cijeli dan u različitim smjenama. Vidjeti djecu sa školskim torbama u 7 naveče.. to mi je stvarno bilo zbunjujuće", priča Nadia Karlini.

Promjena okoline često je dobra stvar i mnogima predstavlja izlaz iz sopstvene zone udobnosti i ušuškanosti. Osim toga što su upoznale mnogo ljudi, naučile dosta toga o kulturi i navikama naših ljudi, ova promjena im je poslužila i da promijene sopstvene navike.

Havaji su sinonim za odmor iz snova, havajske košulje, bezbrižnost i cijelu onu zabavu kakvu smo viđali na filmovima holivudske produkcije. Iz tog razloga, reakcija naših ljudi kada im ove simpatične sestre kažu odakle dolaze, nikada ne izostane.

"Ljudi su uzbuđeni, ali mislim da Havaji nisu toliko interesantni. Znam da nije u redu da to kažem, ali mislim da nije zanimljivo biti zaglavljen na ostrvu, to postane dosadno. Kada je voda svuda oko tebe, nema baš mnogo stvari koje možeš da radiš. I da, neki dijelovi ove zemlje su ljepši od nekih dijelova Havaja", priča Antonela.

