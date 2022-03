Mirko Kreća vatrom meko bijelo drvo pretvara u umjetnost

NOVI GRAD - Mirko Kreća iz Novog Grada u slobodno vrijeme se bavi posebnom tehnikom ukrašavanja drveta - pirografijom, te od ovog materijala stvara razne predmete koji krase mnoge domove u ovoj lokalnoj zajednici, ali i šire.

Pirografija ili pirogravura je riječ iz grčkog jezika, a prevodi se kao vatra i pisanje.

Sama tehnika se odnosi na ukrašavanje drveta, kože ili drugih materijala pomoću vrelih predmeta, u kojoj se upotrebljava najviše svijetlo drvo kao javor ili lipa. Pomoću specijalnih vrhova određene temperature, nagnutosti pod uglom i u zavisnosti od vremena kontakta mogu se dobiti razni efekti i tumačenja svjetlosti i sjenki.

Kreća priča za "Nezavisne" da se pirografijom bavi skoro tri godine te da još od djetinjstva obožava crtati i koristiti drvenu olovku.

"Ovim se bavim u slobodno vrijeme nakon radnih obaveza, a pošto i na poslu radim s drvetom, imam dosta iskustva u tome", istakao je ovaj dvadesetpetogodišnjak.

Mirkovi najčešći motivi su ikone, ali osim njih on radi i portrete, porodična stabla, životinje, satove s imenima i različitim ukrasima, cvjetne dezene i ostalo.

"Uvijek sam volio crtati i 2019. godine sam gledao jedan prilog o pirografiji te saznao da mi je za to potreban pirograf. Od plate sam počeo odvajati novac za pirograf i nakon što sam ga kupio prvo što sam nacrtao bila je ikona Svetog Nikole. Sjećam se da sam bio oduševljen nakon toga i odlučio sam da se ozbiljnije posvetim pirografiji i ovom vidu umjetnosti", priča Kreća.

Što se tiče procesa izrade, Mirku je najbitnije da je to meko bijelo drvo lipa ili breza te da je daska na kojoj planira raditi suva jer ona koja je skoro ispilana se krivi ili puca.

"Kad nađem odgovarajuću dasku prvo je izrežem na mjeru koliki će biti rad, ili ako kupac ima neku želju kako ivice daske da budu isječene - ravno, polukružno ili da to bude neki nepravilni oblik. Nakon toga daska ide na mašinsku obradu i detaljno šmirglanje da bi bila glatka. Tada crtam skicu koju treba da uradim te počinje crtanje pirografom glavnih linija i završno sjenčenje. Zatim dasku mažem uljem za drvo da bi imala što duži vijek, a kad se ulje osuši i kad ga drvo upije, završavamo duplim lakiranjem", objašnjava potpuni proces izrade Kreća.

Prema njegovim riječima, sam proces izrade zavisi od toga šta se radi.

"Ukoliko je u pitanju izrada ikone to može trajati i dva dana, a ako je u pitanju neka slika, to je proces koji traje nekoliko sati. Kada su u pitanju cijene, neke najjeftinije su od 15 KM, dok je najskuplja umjetnina koštala 60 KM, ali je bilo i više motiva na njoj, i to sat, molitva i ikona dimenzija 60x33. Sve zavisi od toga kolika je veličina koja se radi", kazao je Kreća.

Dodao je da ne broji svoje dosadašnje radove te nije siguran koliko je do sada pirografom uradio umjetnina.

"Na društvenim mrežama sam objavio više od 140 slika radova, tako da ih sigurno ima i više. Dosad su svi kupci bili oduševljeni, a ja sam najsrećniji kada nekome uručim rad, a on mu se svidi", zaključuje kroz smijeh Mirko Kreća.