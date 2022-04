Pet znakova da je vaše dijete razmaženo

Umjetnost odgajanja djece nije u tome da im dajete sve što požele, već sve što im je objektivno potrebno.

Nijedno dijete se ne rađa razmaženo, već to nauči u toku odrastanja. Za djecu se kaže da su "tabula rasa", jer na svijet dolaze bez ikakvog znanja i iskustva, a roditelji i okruženje su ti koji imaju mogućnost ispisivanja stvari na "praznoj tabli".

Niko nije savršen roditelj, ali činjenica je da mama i tata daju sve od sebe i rade najbolje što mogu u datom trenutku.

Razmažena djeca su navikla da dobijaju ono što žele, kada to požele. Uglavnom se sve vrti oko njihovih potreba, briga, osjećanja, želja, a svi ostali su na drugom mjestu, pa i roditelji.

Stručnjaci za roditeljstvo kažu da je moguće prepoznati znake koji ukazuju na to da odgajate razmaženo dijete. Potrebno je da samo budete iskreni, prije svega prema sebi, i primijenite savjete koji vam mogu pomoći da zaustavite određene reakcije ili ponašanja svog djeteta na vrijeme, kako ne bi odraslo u osobu koja nije sposobna za normalne međuljudske odnose.

1. Na svako "ne" ima izlive bijesa

Sva djeca mogu da izraze razočaranje kada im kažete "ne"- da nešto ne smiju, ne mogu ili ne treba da rade, imaju, itd. Razmaženo dijete će teško prihvatiti "ne" kao odgovor.

Izlivi bijesa mogu biti razvojno prikladni za malu djecu koja ne umiju adekvatno da se izraze, ali ako se ovakve situcije često ponavljaju, znak je da je dijete razmaženo.

2. Uvijek je nezadovoljno

Razmažena djeca mogu da imaju sve igračke, odjeću, gedžete, ali to im nikada neće biti dovoljno, jer će uvijek željeti još i više. Budući da takvo dijete ima mnogo, sklonio je da bude nezahvalno.

Pokušajte da im ne dajete sve i uijvek, tako će naučiti više da cijene ono što imaju. Osim toga, znaće da se raduju i o nečemu maštaju.

3. Ne podnose poraz

Niko ne uživa kada gubi, posebno ne djeca, bilo da je riječ o društvenoj igri ili u sportu, ali razmaženo dijete se mnogo teže nosi sa takvom situacijom.

Ukoliko vaše dijete za svaki neuspjeh krivi druge, a očekuje da ćete ga pohvaliti za sve što radi, na druge viče kada ne rade stvari na njegov način i ne odaje priznanje kada su saigrači ili konkurenti uspješni, velike su šanse da je vaše dijete razmaženo.

4. Ne odustaje dok ne dobije ono što želi

Razmažena djeca često koriste manipulativne taktike kako bi dobila "da" koje traže, bilo da to znači laganje ili sukobljavanje roditelja jednog sa drugim.

Na primjer, ukoliko od jednog roditelja ne dobiju dozvolu za nešto, otići će kod drugog i tražiti sve dok ne dobiju ono što žele.

5. Odbija poslušnost bez "podmićivanja"

Normalno je da djecu treba podstaći da operu zube ili pospreme igračke poslije igranja. Ali kada ih roditelj zamoli da nešto urade, trebalo bi to da poslušaju.

Ukoliko vaše dijete često odbija da uradi stvari koje su prikladne za njegov uzrast sve dok ne dobije nešto zauzvrat, jasno je da je razmaženo.

Kako da promijenite ovakvo ponašanje kod djeteta

Kao što je na početku teksta rečeno, razmažena djeca se ne rađaju, već to postaju. To je naučeno ponašanje od kog dijete može da se odvikne i što to brže učini, bolje je za njega.

To neće biti lako, ni za roditelje ni za dijete, ali se posvetite modifikovanju svojih popustljivih načina i prihvatite da ćete jednom doći u sukob. Dopustite mu da plače, da se uznemiri, ali postavite jasne granice. Najteži dio je, zapravo, ostati dosljedan. Ne dopustite da razmaženi način ponašanja vašeg djeteta pobjedi, jer je to "Pirova pobjeda".

Važno je da zapamtite da djeca najbolje reaguju na ohrabrenje, a ne na kaznu. Pomozite im da cijene male stvari u životu, pokažite im da ima mnogo radosti u jednostavnim stvarima, poput boravka u prirodi ili provođenju kvalitetnog vremena sa porodicom i prijateljima.

Pronađite vrijeme za igru i povezivanje sa svojim djetetom, jer je to jedna od najznačanijih stvari koju možete uraditi, prenosi Ona.rs.