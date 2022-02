Sreća u nesreći - pali u jezero dok su vatrogasci održavali vježbe

Na pravom mjestu u pravo vrijeme našli su se vatrogasci iz Sent Luisa. Dok su održavali vježbe spasavanja ljudi iz vode, dvoje tinejdžera propalo je kroz led jezera Kriv Kojer.

Vatrogasci okruga Merilend Hajts taman su završili vježbe na jezeru i počeli da sakupljaju opremu kada su spazili dvije osobe koje trče preko zaleđenog jezera.

Dok su ih posmatrali led ispod njih je pukao, a par je ubrzo završio u vodi.

Vatrogasci su brzo stigli do mjesta gdje su nesrećni tinejdžeri propali kroz led, a ubrzo ih i izvukli iz ledene vode.

(RTS)

LAKE LUCK: Two teenagers were rescued from an icy lake in St Louis, Missouri, when, in a stroke of luck, nearby firefighters spied the pair falling through the ice during a training drill on Tuesday. pic.twitter.com/SUEc8cASkM