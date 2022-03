Vučić otkrio kada se prvi put zaljubio i šta bi radio da je predsjednik Amerike

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, gostovao je u emisiji AmiG Show na RTV Pink i odgovarao na nešto ličnija pitanja, poput nadimka, kada se prvi put zaljubio, da li voli da sluša muziku i ko mu je idol.

"Zvali su me do 26. godine Alek. Prvi put sam se zaljubio na Mitrovcu na Tari, otkud znam, na eksurziji, ali neću otkrivati ime. U inat svima koji ga danas progone, posle toliko godina, moj idol je Fjodor Mihajlovič Dostojevski", ispričao je predsjednik.

Takođe, na pitanje da li je sujevjeran, odgovorio je odrično.

"Bio sam nekada sujeveran, pred ispite, sada verujem u rad i da od tebe sve zavisi."

Govoreći o muzici, Vučić je rekao da nema vremena da je sluša, a da voli da se opusti uz neki kvalitetan sport.

Predsjednik se dotakao i anegdote koju je premijerka Brnabić ispričala kada ju je predsjednik pozvao rano ujutru, kako bi je pitao za cijenu maline.

"Video sam da je proizvođač Maroko, kakav bre Maroko? Mislio sam da je Arilje ili Ivanjica", dodao je Vučić.

Postavljeno mu je i pitanje šta bi radio da je predsjednik Amerike na tri dana:

"Nemam pojma, to je suviše teško pitanje i ne umem nekim štosom ili trikom da odgovorim, da sam na njegovom mestu obišao bih Kolarado, Jutu tamo gde obično niko ne ide, da ne bude sve na istoku i zapadu", odgovorio je Vučić.

Voditelj je iskoristio priliku da pita predsednika i koji mu je skriveni talenat.

"Niti umem da igram, niti umem da pevam, ništa od svega toga."

Omiljena pjesma mu je "Dobro veče, moj živote" od Lea Martina.

Predsjednik je uspio i da nasmije sve kada je otkrio ko mu se sviđao u mladosti.

"Sviđala mi se Demi Mur, ja sam hteo, ona nije znala ko sam i eto", rekao je Vučić.

Neostvarena želja

Predsjednik je otkrio da je želio da bude sportski komentator.

"Mnogo sam tada šuškao, danas je to manje izraženo i pretpostavljam da su me zbog toga odmah odbili", priča Vučić.

"Dopadao mi se Ivan Tomić on je imao doskočice, nema ga i odjednom: Bomba, bomba pod Bežigradom, jagodinska haubica, ode Zvezda u nebesa", prisjetio se Vučić.

O porodici

Govoreći o porodici, Vučić je istakao da je majka bila izuzetno lijepa žena, a da je otac bio dosta stroži.

"Uvek smo nosili isto, ja braon kaputić, Andrej zeleni, iako je dve godine razlike", ispričao je predsjednik.

Voditelj ga je upitao i kada je odlučio da se bavi politikom.

"Kum Jova Savinović je jednom došao na slavu kod nas, imao sam 13-14 godina i mom ocu je tada rekao: 'Od ovog malog će biti dobar političar'. Nisam to želeo, ja sam želeo da budem advokat, sada mi je ostala neostvarena želja da budem trener nekih kadeta", ispričao je predsjednik.

O gifovima na račun predsjednika

Govoreći o šalama upućenim na njegov račun, Vučić je istakao da ga ništa ne vrijeđa, i da se teško može uvrijediti, misleći na brojne mimove, gifove i naslove.

Vučić se našalio na svoj račun i rekao da se "kupa samo subotom", komentarišući njegov omiljeni duks.

Govoreći o toj dukserici, koja je bila predmet ruganja, pojedinih opozicionih medija, Vučić je istakao da će isti, pokloniti Ognjenu Amidžiću.

"Biće teško odvojiti se od njega", nasmijao se Vučić.

Jedno od pitanja šta javnost ne zna o Vučiću.

Nakon razmišljanja, predsjednik se dosjetio jedne situacije.

"Ne volim da idem u kupovinu i kada kupujem cipele, mene to toliko mrzi, tako da ja stavim cipelu pored cipele i ako mi odgovara, uzmem", ispričao je Vučić.

Na pitanje zbog čega se kaje, odgovorio je:

"Ima stvari zbog kojih se kajem, možda jednog dana kažem, još nisam u penziji.

A odgovorio je i da li se ikada potukao...

"Ubijte me ako je bilo oko politike ili fudbala, sramota me je svakako, imao sam tridesetak godina. Nije važno da nadjačate nekoga, već da nadmudrite, uvek govorim to svojoj deci", istakao je.

