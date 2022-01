Koliko dugo mačka može da ostane sama

Svi koji imaju mačku kao kućnog ljubimca bar jednom su postavili pitanje koliko dugo je možemo ostaviti samu?

Mačke su izuzetno nezavisne životinje, ali koliko zapravo mogu da budu same. Iako je istina da mačke zahtijevaju znatno manje održavanje od većine drugih ljubimaca one i dalje za naklonošću "svojih" ljudi.

Zapravo, one se u tom pogledu uopšte ne razlikuju od pasa. Pripitomljene mačke koje su dugo lišene kontakta sa ljudima su zaista podložne osjećanju anksioznosti.

Koliko dugo možemo da ostavimo mačku samu?

Dobra vijest je da će prosječna odrasla mačka biti dobro iako je ostavite samu dok ste recimo na poslu ili kada ste jednostavno van kuće.

Kada je riječ o dužim odsustvima, stručnjaci kažu da mačke ne treba ostavljati same duže od 24 do 48 sati.

Sve ovo povlači vjerovanje u to da mačku možemo da ostavimo samu, satima ili čak danima. Ova pretpostavka je netačna, a može da bude i opasna.

Ostavljanje odrasle mačke kod kuće dok radite, od osam do 10 sati dnevno se generalno smatra sigurnim. Mladi mačići su druga priča. Mačke mlađe od četiri mjeseca ne bi trebalo ostavljati same duže od četiri sata, tek nakon šest mjeseci možete da ih ostavite same na duži dio dana.

(Magazin novosti)