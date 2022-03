Nacionalna fondacija za spavanje (NSF) sugeriše da psi mogu provesti pola dana, ako ne i više, u stanju mirovanja. Njihovo drijemanje ponekad je isprekidano sanjanjem. Barem to zaključuju vlasnici kada vide svoje pse da nepravilno dišu, mašu nogama u vazduhu i povremeno energično zareže dok čvrsto spavaju.

Šta takvo ponašanje znači i sugeriše li da psi stvarno sanjaju? Ako da, o čemu sanjaju? Newsweek se za odgovore na ova pitanja obratio stručnjacima.

"Ne postoji način da se tačno zna, ali vjerujemo da psi sanjaju o svakodnevnim pojavama i interakcijama", rekao je dr Jerry Klein, glavni veterinar Američkog kinološkog kluba (AKC).

Međutim, Zazie Todd, autorica knjige Wag: The Science of Making Your Dog Happy, navodi da stručnjaci zapravo mogu samo nagađati o tome šta psi sanjaju.

"Ne možemo pse pitati šta sanjaju, ali možemo dobiti neke naznake iz onoga što znamo o snovima. Ljudi sanjaju tokom REM faze sna, a vjerovatno isto vrijedi i za pse. Tokom REM faze naši mišići su paralizovani tako da se ne možemo kretati. Šezdesetih godina je francuski naučnik po imenu Michel Jouvet napravio eksperiment kako bi vidio šta će se dogoditi kada uklone dio mačjeg mozga kako bi zaustavili tu paralizu. Mačka se u snu ponašala kao da vreba i hvata miša. Na temelju toga možemo pretpostaviti da psi sanjaju stvari koje im se događaju u svakodnevnom životu - možda idemo u šetnje, igramo se loptom i slično", kaže.

Naučnivi su relativno sigurni da su životinje sposobne uživati ​​u prilično složenim snovima te se mogu sjetiti i reprodukovati duge nizove događaja u svojim mislima dok spavaju. To može uključivati ​​bilo šta, od vremena provedenog u radosnoj jurnjavi za miševima do susreta s drugim psima u parku.

Zašto se psi trzaju u snu?

Kako su ljudski snovi ponekad neugodna iskustva, nije nerazumno zaključiti da psi takođe mogu imati noćne more.

"Iako je možda teško gledati psa koji proživljava noćnu moru, vlasnici bi se trebali suzdržati od iskušenja da ga probude. Neke pse to će samo prestrašiti", izjavila je stručnjakinja za ponašanje i dresuru pasa Fanna Easter.

