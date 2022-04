Alfa Romeo "napada" BMW

Alfa Romeo pod zajedničkim krovom Stelantisa, očekuju zanimljivi dani i možda budućnost koja dolikuje ovom brendu.

Prema najavamo rukovodstva Stelantisa, u narednih pet godina tržištu će ponuditi dva nova SUV-a i jednu limuzinu u klasi iznad Giulije i Stelvija i biće usmjereni prema premijum sportskom brendu kao konkurenti BMW X5, BMW X6, BMW serije 7.

Svi modeli Alfa Romeo od 2027. biće potpuno električni i postavljeni na kućnu STLA platformu koja bar za sada raspolaže baterijama do 104 kW/h sa motorima od 330 do 449 ks dok se očekuje da na STLA platformi dobace do čak 897 ks.

Očigledno u bliskoj budućnosti, očekuje nas zanimljiva borba električnih divova na tržištu.

(Vrele gume)