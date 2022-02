Alfa Romeo nema namjeru da koristi retro dizajn

Alfin preporod je zvanično otpočeo sa novim SUV-om koji nosi naziv Tonale.

U predstojećim godinama ovaj brend iz Milana predstaviće niz novih modela. Već sljedeće godine trebalo bi da stigne krosover iz B segmenta, a nakon njega i nekoliko drugih noviteta.

Iako italijanski mediji već neko vrijeme nagađaju šta će sve Alfa plasirati, to je u suštini potpuna misterija. Jer ono što u ovom trenutku treba tom proizvođaču jesu modeli koji će donijeti veliki broj novih registracija, a ko će to bolje iznijeti na svojim plećima od SUV aduta iz B i C segmenta?

No, Alehandro Mesonero-Romanos, šef dizajna Alfe, ističe da je Tonale bitan za ovu kuću jer je unio novi stilski pravac.

"Tonale je vrlo atraktivan automobil, to je jedna od njegovih glavnih vrlina", kazao je španski dizajner.

On je dodao da će se dizajn ovog SUV-a 'preliti' i na druga vozila Alfe u budućnosti.

Šta više, mnogi očekuju da će Giulia i Stelvio sa restilizacijom poprimiti "tonaleovske" obrise. Ipak, kako se često govori o slavnim nazivima iz duge prošlosti Alfe Romeo, neminovno se nameće pitanje, da li će i ova marka krenuti putem retro dizajna? Uostalom u posljednje vrijeme videli smo povratak Lamborghinijevog Countacha, zatim Renault 5, električni Fiat 500.

"Ne želimo da se ponavljamo, naš fokus je na periodu koji je ispred nas. Imamo prelepe automobile u svojoj istoriji, sigurno je da možemo pronaći inspiraciju u njima, ali nećemo pribegavati retro dizajnu i prepisivanju iz prošlosti", naveo je Alfin šef dizajna

Alehandro Mesonero-Romanos istakao je da će posebna radost biti rad na sportskim modelima.

"Moramo očuvati sportski duh Alfe Romeo", zaključio je novi šef dizajna italijanskog proizvođača, prenosi AutoRepublika.