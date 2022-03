Atraktivna Citroen ponuda za C5 Aircross i e-C4

Citroen je pripremio atraktivne ponude za SUV komforne klase, Citroen C5 Aircross i 100 % električni e-C4 u martu 2022.

SUV Citroen C5 Aircross, perjanica marke Citroen, najsvestraniji je i najudobniji SUV u svom segmentu.

Ima jedinstvenu modularnost s tri individualna, klizna i preklopiva sjedišta te gepek Best in Class. Ovaj svestran i atraktivan automobil dostupan je uz uštedu do 35.000 kn, četiri zimska kotača i pet godina garancije.

Citroen e-C4, 100 % električan, elegantan je i dinamičan automobil koji naglašava svoje e-Comfort kvalitete: tišinu rada, fluidnost i užitak u vožnji

U ponudi je s eko bonusom od 20.000 kn i četiri zimska kotača. Sve fizičke osobe na poklon dobivaju kućni punjač wallbox, a dodatna pogodnost za kupce je pet godina garancije i servisiranja.

Sve fizičke i pravne osobe na poklon dobijaju i članstvo u klubu vjernosti Citroen Zauvijek, koji je namijenjen vlasnicima vozila marke Citroen svih godišta i nudi niz pogodnosti s kojima omogućava povoljnije održavanje u mreži ovlaštenih servisa.

(autopress.hr)