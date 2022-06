BMW "debitovao" s jednim od najvećih opoziva u istoriji marke

​Bavarski brend BMW je upravo pokrenuo jednu od najvećih kampanja poziva vlasnika defektnih vozila na korektivnu intervenciju u ovlašćene servisne centre, u cijeloj istoriji marke. Akcija će se ticati velikog dijela game njemačke dike.

Problem koji je prislio veliki BMW da povuče kontingent od skoro milion ultimativnih vozačkih mašina u Sjedinjenim Američkim Državama, se tiče malog i malo poznatog mehaničkog elementa.

Problematičan je ventil sistema za rekuperaciju gasa iz kartera motora. Potonji se koristi za evakuaciju gasova koji nastaju prilikom sagorijevanja i koji izlaze između klipova i cilindara da bi došli do kartera.

Ovo nije prvi put da njemački BMW biva primoran da povuče neke od svojih automobila kako bi rješavao problem potencijalnog izbijanja kratkog spoja, u vezi s ovim ventilom. Slične radnje su već pokrenute 2017. godine, pa zatim ponovo i 2019. Pomenuti kratak spoj može izazvati pregrijavanje ovog ventila i dovesti do požara. Jasno, ovo je samo mogućnost u ekstremnim situacijama.

Američka ispostava njemačke grupacije, BMW USA je u ovom trećem po redu odnosnom opozivu, namjerna da kontaktira 917.106 vlasnika vozila proizvedenih između 2006. i 2013. godine.

Defektna Serija 1 je sklapana od 2008. do 2013. godine, Serija 3 od 2006. do 2012, Serija 5 od 2006. do 2010, dok su X3 i X5 proizvedeni između 2007. i 2010. Nisu bolje sreće ni vlasnici modela Z4, sklopljenih od 2006. do 2011. godine. Međutim, proizvođač procjenjuje da je samo oko 1% opozvanih vozila zapravo pogođeno ovim problemom.

Djeluje da slična akcija nije planirana za naš kontinetn. Ipak, vlasnici ovih vozila, pri čemu su jedino benzinci potencijalno ugroženi, mogu da odvezu svog ljubimca kod majstora kako bi se provjerilo ima li potrebe da "majstor eventualno uprlja ruke".

