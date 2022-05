BMW najavio kraj suludog trenda

Ekrani u automobilima postaju sve veći i pitanje je do kojih granica će rasti. Ako je suditi po najnovijim modelima Mercedesa i BMW-a, granice ne postoje.

Mercedesova limuzina EQS u kabini nudi glomazni, čak 141 cm dugački Hyperscreen ekran koji spaja tri ekrana, dok je BMW u novoj Seriji 7 putnicima na zadnjim sjedištima obezbedio 8K bisokopski ekran veličine 31,3-inča (oko 80 cm).

Međutim, "rat ekranima" uskoro bi trebalo da se završi, piše Jutarnji.hr.

Na okruglom stolu u organizaciji Car Designa, dizajneri Pininfarine, Italdesigna, Polestara i BMW-a su podijelili svoja mišljenja o budućnosti ekrana u kabinama luksuznih automobila.

Najzanimljiviji komentar predimenzionisanih ekrana je dao Matijas Junghans, šef dizajna enterijera bavarske kompanije.

"Sve ima svoj vrhunac, tako i veliki ekrani. Da li smo stigli do njega? Moguće. Prije ili kasnije, veliki ekrani će postati prošlost. Ali to ne znači da ih neće biti, samo će se pojavljivati po potrebi, kada putnici to požele", završio je Junghans.

(Telegraf)